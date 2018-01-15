GÃ¼ncelleme: 11:15, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Al Sani ailesinden Åžeyh Abdullah'Ä±n BAE'de alÄ±konulduÄŸu iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KatarÂ merkezli Al Jazeera kanalÄ±nda yer alan habere gÃ¶re,Â Åžeyh Abdullah bin Ali, bir video kaydÄ±nda,Â BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) baÅŸkenti Abu Dabi'deÂ Abu Dabi VeliahtÄ± Åžeyh Muhammed bin ZayidÂ tarafÄ±ndan misafir edildikten sonra alÄ±konulduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Abdullah, yayÄ±nlanan videoda, "Åžu anda Abu Dabi'de bulunuyorum, Abu Dabi VeliahtÄ±'nÄ±n misafiri idim. Åžu anda engellenmiÅŸ durumdayÄ±m, bana Ã§Ä±kmamamÄ± sÃ¶ylediler." dedi.

Abdullah olaylarÄ±n sorumluluÄŸunun Åžeyh Muhammed'e ait olduÄŸunu belirterek, "EÄŸer baÅŸÄ±ma bir iÅŸ gelirse Katar devleti bundan beridir. Ben Åžeyh Muhammed'in misafiri idim, ÅŸu andan sonra bir ÅŸey olmasÄ± halinde tÃ¼m sorumluluk Åžeyh Muhammed'e aittir." diye konuÅŸtu.

Video kaydÄ±nÄ±n ya da alÄ±konulmanÄ±n zamanÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmedi.Â

BAE YALANLADI

BirleÅŸik Arap Emirliklerinin (BAE) resmi haber ajansÄ± WAM'da yer alan habere gÃ¶re DÄ±ÅŸiÅŸleri ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åžeyh Abdullah, BAE'de kendi talebi Ã¼zerine misafir olarak bulundu. Katar hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n ardÄ±ndan BAE'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Kendisi memnuniyet ve cÃ¶mertlikle kabul edilmesinin ardÄ±ndan misafirperverlik ve koruma gÃ¶rdÃ¼." ifadesini kullandÄ±.Â

Yetkilinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Åžeyh Abdullah'Ä±n tasarruflarÄ±nda Ã¶zgÃ¼r olduÄŸu vurgulanarak, "Åžeyh Abdullah, Ã¼lkeden ayrÄ±lmak isteÄŸini ifade etti ve bunu engelleyen herhangi bir mÃ¼dahale olmaksÄ±zÄ±n tÃ¼m prosedÃ¼rler kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±." denildi.

BAE'nin bu konudaki iftiralardan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu tÃ¼r uygulamalar ve iddialarÄ±n, "Katar devletinin kriz yÃ¶netimdeki sÃ¼rekli yaklaÅŸÄ±mÄ±" olduÄŸu savunuldu.Â

KATAR "KONUYU YAKINDAN Ä°ZLEDÄ°ÄžÄ°NÄ°" AÃ‡IKLADI

Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lulve el-HatÄ±r ise Ã¼lkenin resmi haber ajansÄ± QNA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Katar devleti, durumu yakÄ±ndan izliyor ancak BAE ile tÃ¼m iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n kesintiye uÄŸramasÄ± nedeniyle olanlarÄ±n arka planÄ± ve detaylarÄ± hakkÄ±nda kesin hÃ¼kÃ¼m vermek zor." dedi.Â

Katar devletinin prensip olarak vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yasal haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m hukuki yollara baÅŸvurduÄŸunu ifade eden HatÄ±r, Katar'a abluka uygulayan bazÄ± Ã¼lkelerden, daha Ã¶nce diÄŸer Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik yasa ve normlara karÅŸÄ± gelen benzer davranÄ±ÅŸlar gÃ¶rdÃ¼klerini aktardÄ±.Â

Katar'Ä±n 3'Ã¼ncÃ¼ emiri Åžeyh Abdullah bin Casim'in torunu, 4'Ã¼ncÃ¼ emiri Åžeyh Ali bin Abdullah'Ä±n oÄŸlu ve 5'inci emiri Åžeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeÅŸi olan Abdullah, Al Sani ailesinin Ã¶nde gelen mensuplarÄ±ndan biri olarak biliniyor.Â

Åžeyh Abdullah, geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda Suudi Arabistan ile Katar arasÄ±ndaki hac krizinde ara bulucu rolÃ¼yle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.Â Â