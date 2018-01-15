GÃ¼ncelleme: 11:58, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas: Ä°srail Oslo'yu bitirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail'in, 1993'te Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) ile Ä°srail arasÄ±nda yapÄ±lanÂ Oslo BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± "sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirterek, anlaÅŸmanÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Abbas, Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde, "KudÃ¼s, Filistin'in Ebedi BaÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen 28. DÃ¶nem Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ä°srail Oslo'yu bitirdi. DolayÄ±sÄ±yla yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesi iÃ§in masaya konulmalÄ±." dedi.

"FÄ°LÄ°STÄ°N Ä°ÅžGAL GÃœCÃœNÃœN EGEMENLÄ°ÄžÄ°NÄ° KABUL ETMEZ"

Filistin yÃ¶netiminin iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ egemenliÄŸinde varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinin kabul edilemez olduÄŸuna dikkati Ã§eken Abbas, "Egemen olmayan bir Filistin otoritesi, hiÃ§bir bedeli Ã¶demeyen kÃ¼lfetsiz bir iÅŸgal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n egemenliÄŸini kabul etmez." vurgusunu yaptÄ±.

Abbas, baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin devleti esasÄ± Ã¼zerine iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m taleplerine baÄŸlÄ± kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, Filistin yÃ¶netiminin ABD'nin "vetosuna" raÄŸmen BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) tam Ã¼yelik iÃ§in BM GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) gideceÄŸini bildirdi.Â

"DAVAMIZLA Ä°LGÄ°LÄ° HÄ°Ã‡BÄ°R KONUDA, KÄ°MSEDEN TALÄ°MAT ALMAYIZ"

ABD'nin, Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki arabuluculuÄŸunu ve ABD'nin Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ sÃ¼recine temel olmasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±" olarak isimlendirdiÄŸi planÄ± kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, "Biz, davamÄ±zla ilgili olan hiÃ§bir konuda, kimseden talimat almayÄ±z." diye konuÅŸtu.

Abbas, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, "KudÃ¼s masadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine gÃ¶nderme yaparak, "KudÃ¼s ÅŸehri, Filistin coÄŸrafyasÄ±nÄ±n dini ve siyasi baÅŸkentidir. Filistin yÃ¶netimi, KudÃ¼s'Ã¼ yalnÄ±zca Filistin'in baÅŸkenti olarak kabul eder." ifadelerini kullandÄ±.