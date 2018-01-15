GÃ¼ncelleme: 12:14, 15 Ocak 2018 Pazartesi

TÃ¼rkmen heyeti, TAPI doÄŸalgaz hattÄ± projesi iÃ§in Pakistan'da



Foto: ArÅŸiv

TÃ¼rkmen delegasyonu, bugÃ¼n ve yarÄ±n Pakistan'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri ile TAPI doÄŸalgaz boru hattÄ± projesini gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkmenistan devlet haber ajansÄ±na gÃ¶re, bu Ã¼lke DÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± heyetinin 15-16 Ocak'ta (bugÃ¼n ve yarÄ±n) Pakistan tarafÄ± ile dÄ±ÅŸ politika alanÄ±nda istiÅŸarelerine bulunmak iÃ§in Ä°slamabad'a Â Ã§alÄ±ÅŸma ziyaretinde bulunacaÄŸÄ±nÄ± haber verdi. ToplantÄ±lar gÃ¼ndeminde devletlerarasÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi ve ikili HÃ¼kÃ¼metler arasÄ± Komisyonun faaliyetlerin deÄŸerlendirilmesi olacak. TÃ¼rkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) gaz boru hattÄ± inÅŸasÄ±, diÄŸer Ã¶nemli ortak projeler, Ã¶zellikle elektrik ve haberleÅŸme, ulaÅŸtÄ±rma sektÃ¶rlerindeki ortak projeler masaya yatÄ±rÄ±lacak. Daha Ã¶nce, TÃ¼rkmenistan CumhurbaÅŸkanÄ± GurbangulÄ± Berdimuhamedov, Afganistan, Pakistan ve Hindistan devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ± TAPI Afgan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ temel atma tÃ¶renine davet etmiÅŸti.

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