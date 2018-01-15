GÃ¼ncelleme: 12:28, 15 Ocak 2018 Pazartesi

KÃ¼resel Ä±sÄ±nmaya karÅŸÄ± Ã§are 'mini buzul Ã§aÄŸÄ±'nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'deki Northumbria Ãœniversitesi'nde matematik profesÃ¶rÃ¼ Valentina Zharkova ve ekibi, gelecekte kÃ¼reselÂ iklim deÄŸiÅŸikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanÄ±yan bir model geliÅŸtirdi. Hesaplamalara gÃ¶re, gÃ¼neÅŸin manyetik dalgalarÄ±nÄ±n azalmasÄ±yla 2021-2050 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda ciddi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n gÃ¶rÃ¼leceÄŸi, bunun da 1600 ve 1700'lÃ¼ yÄ±llardaki gibi kÃ¼Ã§Ã¼k buzul Ã§aÄŸÄ± dÃ¶nemine benzer bir sÃ¼recin yaÅŸanmasÄ±na neden olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

SANAYÄ° DEVRÄ°MÄ°NDEN SONRA HAVA SICAKLIKLARININ 2 DERECE ARTTI

DÃ¼nyada beklendiÄŸi deÄŸerlendirilenÂ mini buzul Ã§aÄŸÄ±, kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan meteorolojik afetlerle ilgili AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan TÃ¼rk MÃ¼hendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Meteoroloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ahmet KÃ¶se, doÄŸayÄ± kirleten sera gazlarÄ±nÄ±n kÃ¼resel Ä±sÄ±nmayÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nyada 1960 Ã¶ncesine gÃ¶re hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 2 derece kadar arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ciddi bir artÄ±ÅŸ olan bu durumun buzullarÄ± da erittiÄŸini ifade eden KÃ¶se, kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin sonuÃ§larÄ±nÄ±n Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere bu yazÄ±n yurt genelinde de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok ÅŸiddetli yaÄŸmur, kÄ±sa sÃ¼reli dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±nalarÄ±n afetleri tetiklediÄŸini, rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n artmasÄ±yla Ã§atÄ±larÄ±n uÃ§tuÄŸunu, aÄŸaÃ§larÄ±n devrildiÄŸini anlattÄ±.

KÃ¶se, dÃ¼nyada meteorolojik kaynaklÄ± afetlerden yaklaÅŸÄ±k her yÄ±l ortalama 410 milyon insanÄ±n etkilendiÄŸini, 7 bin 600 civarÄ±nda insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, ayrÄ±ca doÄŸal kaynaklÄ± afetlerin yÃ¼zde 6'sÄ±nÄ±n can kaybÄ±na, yÃ¼zde 16'sÄ±nÄ±n ise yaralanmalara neden olduÄŸunu aktararak, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sonucu sel ve taÅŸkÄ±nlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tayfunlarÄ±n sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ä°KLÄ°MÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR"

TÃ¼rkiye'nin iklim kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n da deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KÃ¶se, tropikal iklime doÄŸru gidiÅŸat yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°stanbul'da bile hortumlarÄ±n sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

KÃ¶se, son yÄ±llarda da meteorolojik afetlerin ÅŸiddetindeki artÄ±ÅŸlar nedeniyle artÄ±k TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinde Ã¶zellikle Anamur ve Antalya arasÄ±nda, Ege ve Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda, Ä°stanbul Ã§evresinde hortum hadiselerinde artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

MÄ°NÄ° BUZUL Ã‡AÄžI

Meteoroloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± KÃ¶se, bilim insanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "mini buzul Ã§aÄŸÄ±" sÃ¶ylemlerine iliÅŸkin de 1645 ile 1715 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde mini buzul Ã§aÄŸÄ± denilen bir dÃ¶nemin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GÃ¼neÅŸteki patlamalar sonucu dÃ¼nyaya Ä±sÄ± ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KÃ¶se, ÅŸu bilgileri verdi:

"1500'lÃ¼ yÄ±llarda insanoÄŸlu gÃ¼neÅŸ patlamalarÄ±nÄ± fark ederek, bunu gÃ¶zlemleyip kayÄ±t altÄ±na almaya baÅŸlÄ±yor. O yÄ±llardan bugÃ¼ne tutulan kayÄ±tlara gÃ¶re, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yayÄ±nlanan bir makalede, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2020 ile 2030 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda, 1645 ile 1715'teki gibi mini buzul Ã§aÄŸÄ±na benzer gÃ¼neÅŸ lekelerinde azalmanÄ±n olduÄŸu tespit ediliyor. Bunun tutarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yÃ¼zde 93. Ä°ngiltere'de bir Ã¼niversitedeki model Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da bunu destekliyor. Bu ÅŸekilde devam ederse 2020 ile 2030 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yeniden mini bir buzul Ã§aÄŸÄ± yaÅŸanabilir. EsasÄ±nda bu beni sevindiriyor. Bu senaryo gerÃ§ekleÅŸirse, mini buzul Ã§aÄŸÄ± kÃ¼resel Ä±sÄ±nmayÄ± yavaÅŸlatabilir Ã§Ã¼nkÃ¼ kÃ¼resel Ä±sÄ±nmayÄ± insanoÄŸlu olarak durduramÄ±yoruz ancak doÄŸa kendini mini buzul Ã§aÄŸÄ±yla dengelemeye Ã§alÄ±ÅŸacak."

"KIÅž ERKEN GELÄ°P GEÃ‡ BÄ°TECEK"

KÃ¶se, kÃ¼resel Ä±sÄ±nmayla sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n artÄ± 2 derecede olduÄŸunu, insanlarÄ±n da buna Ã§abuk adapte olduÄŸunu belirterek, mini buzul Ã§aÄŸÄ±nda artÄ± 2 derce olan sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n eksi 1-2 dereceye dÃ¼ÅŸeceÄŸini anlattÄ±.

SoÄŸuk havalara insanlarÄ±n deÄŸil de nesli tÃ¼kenmekte olan hayvanlarÄ±n, bazÄ± bitki tÃ¼rlerinin uyum saÄŸlayamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÃ¶se, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KÃ¼resel Ä±sÄ±nmayla ilerleyen sÃ¼reÃ§te Karadeniz'in bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Ä°stanbul'da da deniz sezonu 4-5 ay sÃ¼recek, hatta narenciye yetiÅŸecek belki de. Buzul Ã§aÄŸÄ±yla beraber ise bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ gerilemeye baÅŸlayacak. Konya'da belki buÄŸday yetiÅŸemeyecek. Son 15-20 yÄ±lda sonbahar ve ilkbaharda 25 gÃ¼ne varan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Yaz mevsimi geÃ§miÅŸ yÄ±llara gÃ¶re uzadÄ±. Mini buzul Ã§aÄŸÄ±nda bunun tersini dÃ¼ÅŸÃ¼nmek gerekir. Ä°stanbul'da kÄ±ÅŸ mevsimi aralÄ±k ayÄ±nda baÅŸlÄ±yor, mart sonunda da bitiyor. Mini buzul Ã§aÄŸÄ±nda ise kÄ±ÅŸ mevsimi daha erken, kasÄ±mda baÅŸlayacak, nisan ortasÄ±na sarkacak. Ä°stanbul'un ortalama kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± gÃ¼n sayÄ±sÄ± 15 iken o dÃ¶nemde bu sayÄ± 30 gÃ¼ne Ã§Ä±kabilir. KÄ±ÅŸla mÃ¼cadeleye harcanan emek ve zaman, hatta harcanan maddiyat daha da artabilir. Deniz sezonu azalacak. Ancak DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi, Karadeniz'in yÃ¼ksek kesimlerinde, Toros DaÄŸlarÄ±'nÄ±n yÃ¼ksek bÃ¶lgelerinde kar yÄ±l boyunca hiÃ§ erimeyebilir."