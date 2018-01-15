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19:53, 15 Ocak 2018 Pazartesi
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Güncelleme: 12:42, 15 Ocak 2018 Pazartesi

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Rusya'dan ABD'ye 'Suriye'de PYD ordusu' uyarısı
Rusya'dan ABD'ye 'Suriye'de PYD ordusu' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin, Suriye’de “sınır güvenlik gücü” kurulmasına yönelik planlarlarıyla ilgili, “Bu tek taraflı ultimatom benzeri kararın Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar verebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

ABD tarafından duyurulan sınır gücü kurulmasına yönelik kararın, Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında büyük bir bölgenin izole edilmesi anlamına geleceğine işaret eden Lavrov, “Bu ciddi mesele nedeniyle Suriye’deki bu bölgelere yönelik atılacak adımlara ilişkin endişeler ortaya çıkıyor.” ifadesini kullandı. 

ABD’nin aldığı kararın gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulu nezdinde gerekse de daha önce varılan anlaşmalarla bağdaşmadığını vurgulayan Lavrov, “Türk ve İranlı meslektaşlarımız gibi biz de bu konuda ABD’den açıklama bekliyoruz. Bu kararın Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar verebileceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Lavrov, Suriye’deki Kürtlerin durumuna da değinerek, “ABD’nin tek taraflı, ultimatom benzeri Suriye’de ordu kurulmasına yönelik projesi, Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkilerde problem yaratabilir ve Afrin’deki durumun yatıştırılmasına yardımcı olmaz. Afrin’deki amacımız tümüyle bir ateşkes sağlanmasıdır.” dedi.

Türkiye ve İran'la Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan Lavrov, şöyle konuştu:

“Türk ortaklarımızın, yeni provakasyonların önlenmesi amacıyla İdlib'deki gerilimi azaltma bölgeleri çevresindeki gözlem noktalarının kurumunu bir an önce tamamlamasını umuyoruz. Şu anda 3 gözlem noktası kurulmuş durumda ve toplam 20 tane kurulacak. Bu noktaların kurulmasıyla İdlib’teki durumun sakinleşeceğini umuyoruz.”



İlgili Konular rusya ABD Suriye
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