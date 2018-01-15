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19:53, 15 Ocak 2018 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 12:56, 15 Ocak 2018 Pazartesi

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8-15 Ocak tarihleri arasÄ±nda terÃ¶r operasyonlarÄ± bilanÃ§osu
8-15 Ocak tarihleri arasÄ±nda terÃ¶r operasyonlarÄ± bilanÃ§osu

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 8-15 Ocak tarihleri arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 19 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son bir haftada bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince bin 299 operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 183, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 71,Â  FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 721, sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 11 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

YapÄ±lan planlÄ± operasyonlarda, 986'sÄ± terÃ¶r suÃ§larÄ±, 77'si dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ ve 4 bin 608'i uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan olmak Ã¼zere 5 bin 671 kiÅŸi yakalandÄ±.

Operasyonlarda 2'si Ã¶lÃ¼ 9'u saÄŸ, 8'i teslim olmak Ã¼zere 19 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenÂ terÃ¶ristler arasÄ±nda 2'si sÃ¶zde emir sÄ±fatÄ±yla sorumlu dÃ¼zeyde 6 DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi de yer alÄ±yor.

Batman, Bitlis, DiyarbakÄ±r, Hakkari, Mardin, MuÅŸ, ÅžÄ±rnak, Siirt, Tokat, Tunceli ve Van'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 79 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara ile tuzaklanan 19 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 1 ton 168 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde, 30 el bombasÄ±, 14'Ã¼ aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 24 silah ile 3 bin 682 muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

UYUÅžTURUCU OPERASYONLARI

UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile kaÃ§akÃ§Ä±lara yÃ¶nelik 3 bin 150 operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 896 kilogram esrar, 698 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 12 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 12 kilogram metamfetamin, 12 bin 932 uyuÅŸturucu hap, 67 kÃ¶k kenevir, 653 bin paket kaÃ§ak sigara ve 19 ton 659 litre akaryakÄ±t ele geÃ§irildi.

AyrÄ±ca sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyonlar kapsamÄ±nda 519 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonlarda 105 kilogram uyuÅŸturucu madde ile 12 bin 932 uyuÅŸturucu hap yakalandÄ±.

DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 505'i denizlerde olmak Ã¼zere 4 bin 612 kiÅŸi yakalandÄ±, bu kiÅŸilere organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla da 77 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SÄ°BER SUÃ‡LARLA MÃœCADELE

FETÃ–/PDY, PKK/TAK, DEAÅž gibi bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulunan, devletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve toplumun can gÃ¼venliÄŸine kasteden, nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren 922 sosyal medya hesabÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±larak tespit edilen 227 kiÅŸi hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

â€‹â€‹TerÃ¶rle mÃ¼cadelenin etkin ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi, genel gÃ¼venlik ve genel saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan risk teÅŸkil eden unsurlarÄ±n engellenmesi, suÃ§a karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin takibi, yakalanmasÄ± ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ekonomi ile mÃ¼cadele noktasÄ±nda, rezidans, apart daire ve stÃ¼dyo evler ÅŸeklinde otel gibi kullanÄ±lan gÃ¼nÃ¼birlik evlere yÃ¶nelik bin 364 ekip, 4 bin 325 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendi.

Denetlemeler sonucunda 10 bin 56 ev kontrol edilirken, aranan 36 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±, 2 milyon 183 bin 618 lira idari para cezasÄ± uygulandÄ±.



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