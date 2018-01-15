GÃ¼ncelleme: 13:15, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Kazak imamlar cenazelerde 'aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±' terk iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Kazak imamlar, 12 Ocak'ta Petropavlovsk ÅŸehrinde yapÄ±lan toplantÄ±da, cenaze tÃ¶reni ve diÄŸer dini tÃ¶renlerde aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n ve zengin ikramlarÄ±n yasaklanmasÄ± kararÄ±nÄ± aldÄ±lar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey Kazakistan bÃ¶lgesinde imamlar, cenaze tÃ¶reni ve diÄŸer dini tÃ¶renlerde aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n ve zengin ikramlarÄ±n yasaklanmasÄ±na karar verdiler.Â Ä°mamlar toplantÄ±sÄ± 12 Ocak'ta Petropavlovsk ÅŸehrindeki "KÄ±zÄ±ljar" camisinde yapÄ±ldÄ±.Â Ä°mamlara gÃ¶re, toplantÄ±da alÄ±nan kararlarÄ±nÄ±n amacÄ±, cenaze tÃ¶renlerinde Ä°slam dini kurallarÄ±na zÄ±t olan israfÄ± Ã¶nlemek ve akrabalarÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in maddi sorumluluklarÄ± hafifletmek.Â Kazak imamlar pahalÄ± ve israflÄ± cenaze yemeklerinin hem de bu tÃ¶renlerde cenazeye katÄ±lanlara Â pahalÄ± eÅŸyalar, kÄ±yafetler ve halÄ±lar daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±nÂ yasakladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdiler.Â Bu kararlarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± kÃ¶y, ilÃ§e ve il imamlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda MÃ¼slÃ¼man faaller takip edecekler. Â

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