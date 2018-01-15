GÃ¼ncelleme: 13:55, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Trabzon'da pistten Ã§Ä±kan uÃ§aÄŸÄ±n kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±





Trabzon'da pistten Ã§Ä±kan uÃ§aÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uzman ekiplerce Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Trabzon HavalimanÄ±na indikten sonraÂ pisttenÂ Ã§Ä±kanÂ Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla sabah saatlerinde kente gelen Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesine baÄŸlÄ± HavalimanÄ± Kurtarma ve YangÄ±nla MÃ¼cadele Birimi ekipleri, pistte bir sÃ¼re incelemede bulundu. TÄ±rdan Ã§Ä±karÄ±lan Ã§eÅŸitli kurtarma araÃ§larÄ±yla uÃ§aÄŸÄ±n bulunduÄŸu yere gelen ekipler, ilk olarak Ã¼Ã§ farklÄ± noktaya demir kazÄ±klar Ã§aktÄ±. Bu noktalara Ã§elik halatlarÄ± Ã§ekecek cihazlarÄ± sabitleyen ekipler, halatlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± da uÃ§aÄŸÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeye sarkÄ±ttÄ±. AÅŸamalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilecek kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda uÃ§aÄŸÄ±n Ã§elik halatlara baÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bulunduÄŸu yerden alÄ±nmasÄ± bekleniyor.Â Bu arada, havalimanÄ±nda uÃ§ak seferleri de normal olarak devam ediyor.Â

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