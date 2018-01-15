KudÃ¼s direniÅŸinin sembolÃ¼ Cuneydi TÃ¼rkiye'ye geliyor

NATO: 'NÃ¼kleer silahsÄ±z dÃ¼nya' imkansÄ±z

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ± ile ilgili, ''Ã‡in, Rusya ve GÃ¼ney Kore'de nÃ¼kleer silahlar dururken, NATO'nun nÃ¼kleer silahlarÄ± terk etmesi dÃ¼nyayÄ± daha gÃ¼venli bir duruma getirmez.'' dedi.