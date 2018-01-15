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19:52, 15 Ocak 2018 Pazartesi
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 14:19, 15 Ocak 2018 Pazartesi

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KudÃ¼s direniÅŸinin sembolÃ¼ Cuneydi TÃ¼rkiye'ye geliyor
KudÃ¼s direniÅŸinin sembolÃ¼ Cuneydi TÃ¼rkiye'ye geliyor

Filistin'de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda direniÅŸin sembolÃ¼ olan Fevzi el-Cuneydi, TÃ¼rkiye'ye geliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndakiÂ Fevzi el-Cuneydi, Esenler Belediyesi'nin dÃ¼zenlediÄŸi 3 gÃ¼nlÃ¼k etkinlik kapsamÄ±nda, yarÄ±n Ä°stanbul'a gelecek.

Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n kabir ziyaretiyle baÅŸlayacak etkinlik, akÅŸam dÃ¼zenlenecek "KudÃ¼s Gecesi" programÄ±yla devam edecek. Cuneydi, Ä°stanbul'da bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde lise Ã¶ÄŸrencilerine yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reci anlatacak ayrÄ±ca, TRT 1'de yayÄ±nlanan "Payitaht: AbdÃ¼lhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi Cuneydi, son olarak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kabul edilecek.

Filistinli 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi, 7 AralÄ±k 2017'de iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El Halil ÅŸehrinde "gÃ¶zleri baÄŸlanarak" Ã§ok sayÄ±da Ä°srail askeri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. 21 gÃ¼n tutuklu kaldÄ±ktan sonra 28 AralÄ±k 2017'de kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lan KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi Cuneydi'nin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lmesi sonucunda saÄŸ omzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸmuÅŸtu.

Ã–te yandan Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin dÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nÄ±, 19 Åžubat'a ertelemiÅŸti.



Ä°lgili Konular KudÃ¼s Fevzi el-Cuneydi
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