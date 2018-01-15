GÃ¼ncelleme: 14:58, 15 Ocak 2018 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Topunuz gelin, ne olursanÄ±z olun tepenize ineceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sincan'daÂ Kazan Soda Elektrik FabrikasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'nin terÃ¶r ordusu kurma planÄ±na iliÅŸkin, "Amerika, Ã¼lkemiz sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca bir terÃ¶r ordusu kurduÄŸunu ikrar etmiÅŸtir. Bize dÃ¼ÅŸen de bu terÃ¶r ordusunu daha doÄŸmadan boÄŸmaktÄ±r." dedi.

"BU ORDUNUN ADI KALLEÅžLER ORDUSUDUR"

ErdoÄŸan, "Biz bunlarÄ±n nasÄ±l kalleÅŸ, nasÄ±l ikiyÃ¼zlÃ¼ olduÄŸunu Ã§ok iyi biliyoruz. Bu ordunun adÄ± kalleÅŸler ordusudur, bu bÃ¶yle bilinsin. Ä°ki gÃ¼n sonra baÅŸlarÄ± dara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doÄŸrultacak olan iÅŸte bu 30 bin kiÅŸilik terÃ¶ristlerdir." diye konuÅŸtu.

"KATÄ°L SÃœRÃœLERÄ°YLE ARAMIZA GÄ°RMEYÄ°N"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:



"Bizim tÃ¼m mÃ¼ttefiklerimize, dostlarÄ±mÄ±za sÃ¶ylediÄŸimiz sÃ¶yleyeceÄŸimiz ÅŸudur; TerÃ¶ristlerle aramÄ±zda durmayÄ±n, katil sÃ¼rÃ¼leriyle aramÄ±za girmeyin. Aksi takdirde ortaya Ã§Ä±kabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayÄ±z. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼slerindeki bayraklarÄ±nÄ±zÄ± kendiniz indirin ki o bayraklarÄ± biz size teslim etmek zorunda kalmayalÄ±m. TerÃ¶ristlerin Ã¼niformalarÄ±ndaki iÅŸaretlerinizi sÃ¶kÃ¼p alÄ±n ki terÃ¶ristlerle birlikte olanlarÄ± da topraÄŸa gÃ¶mmek mecburiyetinde biz kalmayalÄ±m."

"OBÃœSLERLE VURUYORUZ, VURMAYA DA DEVAM EDECEÄžÄ°Z"

ErdoÄŸan, "Åžu anda zaten obÃ¼slerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceÄŸiz. KabuÄŸumuza Ã§ekilip de sizin vurmanÄ±zÄ± mÄ± bekleyeceÄŸiz? Biz bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin ortadan kalkmasÄ± tavsiyesini kendilerine yaptÄ±k. 'DEAÅž denilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ bir baÅŸka terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle yok etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± biz asla kabul etmiyoruz' dedik. EÄŸer biz stratejik, model ortaksak bu iÅŸi bizimle yapmak durumundasÄ±nÄ±z."Â dedi.

"TOPUNUZ GELÄ°N, NE OLURSANIZ OLUN TEPENÄ°ZE Ä°NECEÄžÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Topunuz gelin, ne olursanÄ±z olun tepenize ineceÄŸiz, bunun baÅŸka Ã§aresi yok. Kendi kararÄ±mÄ±zÄ± kendimiz verdik, veriyoruz. Åžu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzaklarÄ± kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize varmamÄ±za mani olamayacaklar. " diye konuÅŸtu.

AFRÄ°N'E OPERASYON HAZIRLIÄžI

ErdoÄŸan, "TSK, en kÄ±sa sÃ¼rede Afrin ve MÃ¼nbiÃ§ meselesini Allah'Ä±n izniyle halledecektir. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r harekat her an baÅŸlayabilir. ArdÄ±ndan da sÄ±ra diÄŸer bÃ¶lgelere gelecektir." dedi.