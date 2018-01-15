15:19, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Filistin Merkez Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±





Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen 28. DÃ¶nem Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FKÃ–) baÄŸlÄ±Â Filistin Merkez Konseyi'nden iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±nÂ Ramallahkentinde dÃ¼n baÅŸlayan ve basÄ±naÂ kapalÄ±Â ÅŸekilde devam edenÂ toplantÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸine iliÅŸkin bilgi verildi. Filistinli direniÅŸ gruplarÄ± ile hareketlerin temsilcileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve gÃ¼n boyunca devam edecek olan tavsiye niteliÄŸindeki konuÅŸmalarÄ±n komite tarafÄ±ndan kayÄ±t altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ebu Yusuf, sonuÃ§ bildirgesinin Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'un akÅŸam saatlerinde dÃ¼zenleyeceÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla duyurulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Filistin Merkez Konseyi'nden hiÃ§bir anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalmayan Ä°srail ile FKÃ– arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi yeniden belirlemesini beklediklerini kaydeden Ebu Yusuf, Filistinli fraksiyonlarÄ±n sÃ¶z konusu taraflar arasÄ±ndaki anlaÅŸmalarÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi konusunda hem fikir olduÄŸunu vurguladÄ±. Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas dÃ¼n akÅŸam Merkez Konseyi'nin toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°srail'in 1993'teki Oslo BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± "sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirterek anlaÅŸmanÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (FKÃ–) baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyinin "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen 28. dÃ¶nem Ã§alÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ± dÃ¼n akÅŸam baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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