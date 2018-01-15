GÃ¼ncelleme: 15:43, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Ã–zbekistan'dan ABD'ye tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin Ã¼lkeyi UluslararasÄ± Dini Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler YasasÄ± Ã§erÃ§evesinde, "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine Ã–zbekistan'Ä±n dahil edilmesine tepki gÃ¶stererek, bunun adil olmadÄ±ÄŸÄ± ve listeden Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

Ã–zbekistan Bakanlar Kurulu Din Ä°ÅŸleri Komitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin Ã–zbekistan'Ä± "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine dahil etmeden Ã¶nce Ã¼lkede bulunan Ã§eÅŸitli din temsilcilerine, Ã¼niversitelere ve bilimsel araÅŸtÄ±rma merkezlerine danÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "AmerikalÄ± uzmanlarÄ±n bu raporu hazÄ±rlanmasÄ±nda belirsiz kaynaklara dayanmasÄ± nedeniyle Ã–zbekistan'daki dini durumla ilgili esassÄ±z ve gerÃ§ekten uzak bir sonuca varÄ±lmasÄ± acÄ± verici bir durumdur." ifadesine yer verildi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu raporunun "tartÄ±ÅŸÄ±lmaz bir gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ±" vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n "Ã¼lkelerin sosyal gÃ¶stergelerini kendi imkan ve gÃ¶rÃ¼ÅŸleri Ã§erÃ§evesinde araÅŸtÄ±rmasÄ± sonucunda alÄ±nan subjektif bir hÃ¼lasa" olduÄŸu kaydedildi.

Ã–zbekistan'da 16 din temsilcisinin kurduÄŸu 2 bin 243 dini teÅŸkilatÄ±n faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi ve hepsinin dini adet ve merasimlerini Ã¶zgÃ¼rce yerine getirdiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev'in giriÅŸimleriyle vatandaÅŸlarÄ±n dini hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin temin edilmesine, dini hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n daha da geliÅŸtirilmesine ve dini ve milli deÄŸerlerin yeniden kazandÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, son dÃ¶nemde 16 binden fazla vatandaÅŸÄ±n, emniyetin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä± dini gruplarla iliÅŸkililer" listesinden Ã§Ä±karÄ±larak topluma kazandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Ã–ZBEKÄ°STAN MÃœSLÃœMANLARI Ä°DARESÄ°

Ã–zbekistan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Dini Ä°daresi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Ã–zbekistan'Ä±n bu listeye dahil edilmesinin daha Ã¶nceki eski gÃ¶rÃ¼ÅŸler sÄ±rasÄ±nda kabul edilen "tek taraflÄ±, gerÃ§ekten uzak ve Ã¶nyargÄ±lÄ± bir hÃ¼lasa" olduÄŸu belirtildi.

Ã–zbekistan'Ä±n sÃ¶z konusu listeye alÄ±nmasÄ±nÄ±n adil olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Belirtilen bu esaslar ve Ã§ok sayÄ±daki vatandaÅŸÄ±n taleplerinden yola Ã§Ä±karak Ã–zbekistan'Ä±n bu listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± amaca uygun olacaktÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, 4 Ocak'taki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 1998 UluslararasÄ± Dini Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler YasasÄ±nda Ã§eÅŸitli dÃ¼zenlemelere giderek Pakistan'Ä± "Ã–zel Ä°zleme" listesine aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, aynÄ± yasa iÃ§erisinde yapÄ±lan dÃ¼zenlemeler Ã§erÃ§evesinde, Myanmar, Ã‡in, Eritre, Ä°ran, Kuzey Kore, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, TÃ¼rkmenistan ve Ã–zbekistan'Ä± da "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine eklediklerini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.