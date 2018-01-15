Ã–zbekistan'dan ABD'ye tepki

Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin Ã¼lkeyi UluslararasÄ± Dini Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler YasasÄ± Ã§erÃ§evesinde, "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine Ã–zbekistan'Ä±n dahil edilmesine tepki gÃ¶stererek, bunun adil olmadÄ±ÄŸÄ± ve listeden Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
Ã–zbekistan Bakanlar Kurulu Din Ä°ÅŸleri Komitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin Ã–zbekistan'Ä± "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine dahil etmeden Ã¶nce Ã¼lkede bulunan Ã§eÅŸitli din temsilcilerine, Ã¼niversitelere ve bilimsel araÅŸtÄ±rma merkezlerine danÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "AmerikalÄ± uzmanlarÄ±n bu raporu hazÄ±rlanmasÄ±nda belirsiz kaynaklara dayanmasÄ± nedeniyle Ã–zbekistan'daki dini durumla ilgili esassÄ±z ve gerÃ§ekten uzak bir sonuca varÄ±lmasÄ± acÄ± verici bir durumdur." ifadesine yer verildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu raporunun "tartÄ±ÅŸÄ±lmaz bir gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ±" vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n "Ã¼lkelerin sosyal gÃ¶stergelerini kendi imkan ve gÃ¶rÃ¼ÅŸleri Ã§erÃ§evesinde araÅŸtÄ±rmasÄ± sonucunda alÄ±nan subjektif bir hÃ¼lasa" olduÄŸu kaydedildi.
Ã–zbekistan'da 16 din temsilcisinin kurduÄŸu 2 bin 243 dini teÅŸkilatÄ±n faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi ve hepsinin dini adet ve merasimlerini Ã¶zgÃ¼rce yerine getirdiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev'in giriÅŸimleriyle vatandaÅŸlarÄ±n dini hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin temin edilmesine, dini hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n daha da geliÅŸtirilmesine ve dini ve milli deÄŸerlerin yeniden kazandÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, son dÃ¶nemde 16 binden fazla vatandaÅŸÄ±n, emniyetin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä± dini gruplarla iliÅŸkililer" listesinden Ã§Ä±karÄ±larak topluma kazandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.
Ã–zbekistan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Dini Ä°daresi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Ã–zbekistan'Ä±n bu listeye dahil edilmesinin daha Ã¶nceki eski gÃ¶rÃ¼ÅŸler sÄ±rasÄ±nda kabul edilen "tek taraflÄ±, gerÃ§ekten uzak ve Ã¶nyargÄ±lÄ± bir hÃ¼lasa" olduÄŸu belirtildi.
Ã–zbekistan'Ä±n sÃ¶z konusu listeye alÄ±nmasÄ±nÄ±n adil olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Belirtilen bu esaslar ve Ã§ok sayÄ±daki vatandaÅŸÄ±n taleplerinden yola Ã§Ä±karak Ã–zbekistan'Ä±n bu listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± amaca uygun olacaktÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, 4 Ocak'taki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 1998 UluslararasÄ± Dini Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler YasasÄ±nda Ã§eÅŸitli dÃ¼zenlemelere giderek Pakistan'Ä± "Ã–zel Ä°zleme" listesine aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, aynÄ± yasa iÃ§erisinde yapÄ±lan dÃ¼zenlemeler Ã§erÃ§evesinde, Myanmar, Ã‡in, Eritre, Ä°ran, Kuzey Kore, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, TÃ¼rkmenistan ve Ã–zbekistan'Ä± da "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine eklediklerini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.
Libya'da Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti, Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ± Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etti
Ä°flas eden Alman hava yolu ÅŸirketi Air Berlin'e ait uÃ§ak haricindeki envanter, Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlÄ± online aÃ§Ä±k artÄ±rma sitesi Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa sunuldu.
UNICEF, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yÄ±lÄ±n ilk iki haftasÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonucu 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer, Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ±nÄ± ele almak Ã¼zere bir araya geldi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin, Ã¼lkeyi dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine dahil etmesinin adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã–zbekistan'Ä±n bu listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen 28. DÃ¶nem Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±.
KreditÃ¶rlerin talep ettiÄŸi ve mecliste bugÃ¼n oylanacak yeni "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini Atina'da protesto eden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatlik greve gitmesiyle kentte trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.
Filistin'de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda direniÅŸin sembolÃ¼ olan Fevzi el-Cuneydi, TÃ¼rkiye'ye geliyor.
Kazak imamlar, 12 Ocak'ta Petropavlovsk ÅŸehrinde yapÄ±lan toplantÄ±da, cenaze tÃ¶reni ve diÄŸer dini tÃ¶renlerde aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n ve zengin ikramlarÄ±n yasaklanmasÄ± kararÄ±nÄ± aldÄ±lar
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma Ã§abalarÄ± Ã¼lkenin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylÄ± aÃ§Ä±klama bekliyoruz" dedi.
TÃ¼rkmen delegasyonu, bugÃ¼n ve yarÄ±n Pakistan'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri ile TAPI doÄŸalgaz boru hattÄ± projesini gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, "Ä°srail Oslo'yu bitirdi. DolayÄ±sÄ±yla yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesi iÃ§in masaya konulmalÄ±." dedi.
Suriye'de PYD, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Afrin ilÃ§esinden Azez'deki sivil yerleÅŸimlere roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Åžeyh Abdullah bin Ali'nin, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin baÅŸkenti Abu Dabi'de alÄ±konulduÄŸu iddia edildi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ± ile ilgili, ''Ã‡in, Rusya ve GÃ¼ney Kore'de nÃ¼kleer silahlar dururken, NATO'nun nÃ¼kleer silahlarÄ± terk etmesi dÃ¼nyayÄ± daha gÃ¼venli bir duruma getirmez.'' dedi.
Polonya ve Ã‡ekya'da virÃ¼sÃ¼nÃ¼n yok edilemediÄŸi "Afrika domuz vebasÄ±"nÄ±n Almanyaâ€™ya da ulaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor