GÃ¼ncelleme: 15:58, 15 Ocak 2018 Pazartesi

DiyarbakÄ±r'da 1 ton esrar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±rÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce hafta sonu DiyarbakÄ±r-ÅžanlÄ±urfa ve Silvan karayolunda durdurulan araÃ§larda ele geÃ§irilen 1 ton 30 kilogramÂ esrarÂ ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bahÃ§esinde sergilendi.Â

Operasyonlara iliÅŸkin bilgi veren Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden sorumlu emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± Alper GÃ¼neÅŸ, uyuÅŸturucu ve uyuÅŸturucu tacirlerine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n etkin ÅŸekilde devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¼neÅŸ, Ã¶nceki yÄ±lda ele geÃ§irilen 20 ton uyuÅŸturucunun, geÃ§en yÄ±l 26 tona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸlem yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n da 2 binden ve 4 bin 500 kiÅŸiye yÃ¼kseldiÄŸini bildirdi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu ile etkin mÃ¼cadelesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde bu yÄ±lÄ±n 15 gÃ¼nÃ¼nde 1 ton 659 kilogram uyuÅŸturucu ve uyarÄ±cÄ± maddeler ele geÃ§irildiÄŸini belirten GÃ¼neÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hafta sonu yapÄ±lan etkin Ã§alÄ±ÅŸmalarda ise 1 ton 30 kilogram uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi. Operasyonlar kapsamÄ±nda 104 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. UyuÅŸturucu ve uyuÅŸturucu tacirlerine yÃ¶nelik etkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecektir. VatandaÅŸlardan 155 ve WhatsApp ihbar hattÄ±yla destek saÄŸlamalarÄ±nÄ± rica ediyorum."