MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer ArakanlÄ±lar iÃ§in bir araya geldi

Myanmar Sosyal Refah,Â YardÄ±mÂ ve Ä°skan BakanÄ±Â Win Myat Aye,Â MyanmarlÄ±Â veÂ BangladeÅŸli yetkililerin baÅŸkentÂ Nepido'daÂ RohingyalarÄ±n Myanmar'a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerine iliÅŸkinÂ lojistik konularÄ± ele almak Ã¼zere toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Win Myat Aye, BangladeÅŸ'e kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinin gelecek hafta baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re BangladeÅŸli yetkililer, 100 bin civarÄ±nda mÃ¼ltecinin Arakan'a dÃ¶nmesini Ã¼mit ediyor.
Bu arada BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin (BMMYK) bÃ¶lge iletiÅŸim yÃ¶neticisi Vivian Tan, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinde "yapÄ±cÄ± bir rol" Ã¼stlenmek istediklerini sÃ¶yledi.
Tan, bunun mÃ¼ltecilerin kayÄ±t sÃ¼reci ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ dÃ¶nÃ¼p dÃ¶nmediklerinin tespiti aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "SÃ¼rece dahil olmamÄ±z ve Myanmar'da geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ bÃ¶lgelerine tam eriÅŸimimiz, mÃ¼lteciler dahil ilgili tÃ¼m taraflarda gÃ¼ven tesis edilmesine yardÄ±m edebilir." ifadesini kullandÄ±.
BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± en son rakamlara gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e geÃ§ti. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.
Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y kundaklandÄ±.
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MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer, Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ±nÄ± ele almak Ã¼zere bir araya geldi.
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