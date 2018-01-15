GÃ¼ncelleme: 16:58, 15 Ocak 2018 Pazartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: ABD bu yanlÄ±ÅŸtan vazgeÃ§melidir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â "TÃ¼rkiye Esnaf BuluÅŸmasÄ±" tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine, bÃ¶lgede emperyalist emelleri olan Ã¼lkeler aleni destek veriyorlar. Kime karÅŸÄ±? TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ±. AmaÃ§ TÃ¼rkiye'nin istikrarÄ±, bÃ¼yÃ¼mesi geciktirilsin, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgedeki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmede ortaya koyduÄŸu kabiliyet ortadan kaldÄ±rÄ±lsÄ±n." dedi.

ABD'NÄ°N PYD/PKK'YI ORDULAÅžTIRMA Ã‡ABASI

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â ABD'nin terÃ¶r ordusu kurma planÄ±na iliÅŸkin, "NATO iÃ§indeki bir Ã¼ye, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ± yerde, bunun iÃ§in tedbir alacaÄŸÄ± yerde, Ã¶bÃ¼r tarafta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle bir oluyor, oraya askeri bir Ã¶rgÃ¼t kuruyor, bir gÃ¼venlik kuvveti oluÅŸturuyor. Bunun anlamÄ± nedir? Bunun anlamÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndan niÅŸan alarak TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k etmektir. Bunun baÅŸka bir adÄ± yoktur." diye konuÅŸtu.

"BAÄžIMISZLIÄžIMIZA KASTEDEN HÄ°Ã‡BÄ°R OLUÅžUMA FIRSAT VERMEYECEÄžÄ°Z"

YÄ±ldÄ±rÄ±m "Bu topraklar ÅŸehitlerimizin kanlarÄ±yla sulanmÄ±ÅŸ topraklardÄ±r. Onun iÃ§in karÅŸÄ±mÄ±zdaki tehdit, adÄ± ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin kanÄ±mÄ±zÄ±n son damlasÄ±na kadar Ã¼lkemizi savunacaÄŸÄ±z. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, istiklalimize kasteden hiÃ§bir oluÅŸuma asla ve asla fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz." dedi.