DoÄŸu Guta'da 14 gÃ¼nde 30'dan fazla Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'daÂ BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndakiÂ DoÄŸu Guta'ya yÄ±lÄ±n ilk iki haftasÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonucu 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirdi.
UNICEF Suriye Temsilcisi Fran Equiza, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "2013'ten bu yana yaklaÅŸÄ±k 200 bin Ã§ocuÄŸun kapana kÄ±sÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Guta'da tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en ÅŸiddet olaylarÄ±nda yÄ±lÄ±n sadece ilk 14 gÃ¼nÃ¼nde 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ÅŸok edici." ifadesini kullandÄ±.
Suriye'de 7'nci yÄ±lÄ±na giren iÃ§ savaÅŸta halen devam eden Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin dÃ¼nya tarafÄ±ndan seyredilmesinin "utanÃ§ verici" olduÄŸunu vurgulayan Equiza, savaÅŸÄ±n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸdurlarÄ±nÄ±n Ã¼lke iÃ§indeki ve komÅŸu Ã¼lkelerdeki milyonlarca Suriyeli Ã§ocuk olduÄŸunu kaydetti.
Equiza, DoÄŸu Guta'daki saÄŸlÄ±k merkezlerinin Ã§oÄŸunun yoÄŸun saldÄ±rÄ±lardan kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son gÃ¼nlerde ÅŸehirdeki iki saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunun da saldÄ±rÄ± altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Kent sakinlerinden aldÄ±klarÄ± bilgiye gÃ¶re, yerleÅŸim alanlarÄ±ndaki konutlara yapÄ±lan son saldÄ±rÄ±da 80 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Equiza, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n enkaz altÄ±ndaki sivilleri kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini belirtti.
Equiza ayrÄ±ca, DoÄŸu Guta'da tedavileri yapÄ±lmak Ã¼zere acil tahliyesi gereken 120 Ã§ocuÄŸun umutsuz bekleyiÅŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekti.
Ãœlkenin Kuzey batÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib'de son birkaÃ§ haftadaki yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± 100 binden fazla sivilin yerinden edildiÄŸini ifade eden Equiza, bÃ¶lgeden Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk ve kadÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair haberler geldiÄŸini bildirdi.
Equiza, ÅŸehirdeki Maret en-Numan Hastanesi'ne arka arkaya dÃ¼zenlenen 3 saldÄ±rÄ± sonucu en az bir hasta ile iki saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini kaydetti.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, 9 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸunun Ã§ocuk ve ileri evre kanserli olduÄŸu bilgileri veriliyor.
DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.
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Libya'da Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti, Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ± Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etti
Ä°flas eden Alman hava yolu ÅŸirketi Air Berlin'e ait uÃ§ak haricindeki envanter, Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlÄ± online aÃ§Ä±k artÄ±rma sitesi Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa sunuldu.
UNICEF, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yÄ±lÄ±n ilk iki haftasÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonucu 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer, Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ±nÄ± ele almak Ã¼zere bir araya geldi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin, Ã¼lkeyi dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine dahil etmesinin adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã–zbekistan'Ä±n bu listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen 28. DÃ¶nem Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±.
KreditÃ¶rlerin talep ettiÄŸi ve mecliste bugÃ¼n oylanacak yeni "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini Atina'da protesto eden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatlik greve gitmesiyle kentte trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.
Filistin'de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda direniÅŸin sembolÃ¼ olan Fevzi el-Cuneydi, TÃ¼rkiye'ye geliyor.
Kazak imamlar, 12 Ocak'ta Petropavlovsk ÅŸehrinde yapÄ±lan toplantÄ±da, cenaze tÃ¶reni ve diÄŸer dini tÃ¶renlerde aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n ve zengin ikramlarÄ±n yasaklanmasÄ± kararÄ±nÄ± aldÄ±lar
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma Ã§abalarÄ± Ã¼lkenin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylÄ± aÃ§Ä±klama bekliyoruz" dedi.
TÃ¼rkmen delegasyonu, bugÃ¼n ve yarÄ±n Pakistan'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri ile TAPI doÄŸalgaz boru hattÄ± projesini gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, "Ä°srail Oslo'yu bitirdi. DolayÄ±sÄ±yla yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesi iÃ§in masaya konulmalÄ±." dedi.
Suriye'de PYD, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Afrin ilÃ§esinden Azez'deki sivil yerleÅŸimlere roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Åžeyh Abdullah bin Ali'nin, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin baÅŸkenti Abu Dabi'de alÄ±konulduÄŸu iddia edildi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ± ile ilgili, ''Ã‡in, Rusya ve GÃ¼ney Kore'de nÃ¼kleer silahlar dururken, NATO'nun nÃ¼kleer silahlarÄ± terk etmesi dÃ¼nyayÄ± daha gÃ¼venli bir duruma getirmez.'' dedi.
Polonya ve Ã‡ekya'da virÃ¼sÃ¼nÃ¼n yok edilemediÄŸi "Afrika domuz vebasÄ±"nÄ±n Almanyaâ€™ya da ulaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor