GÃ¼ncelleme: 17:19, 15 Ocak 2018 Pazartesi

DoÄŸu Guta'da 14 gÃ¼nde 30'dan fazla Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'daÂ BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndakiÂ DoÄŸu Guta'ya yÄ±lÄ±n ilk iki haftasÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonucu 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirdi.

UNICEF Suriye Temsilcisi Fran Equiza, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "2013'ten bu yana yaklaÅŸÄ±k 200 bin Ã§ocuÄŸun kapana kÄ±sÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Guta'da tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§en ÅŸiddet olaylarÄ±nda yÄ±lÄ±n sadece ilk 14 gÃ¼nÃ¼nde 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ÅŸok edici." ifadesini kullandÄ±.

Suriye'de 7'nci yÄ±lÄ±na giren iÃ§ savaÅŸta halen devam eden Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin dÃ¼nya tarafÄ±ndan seyredilmesinin "utanÃ§ verici" olduÄŸunu vurgulayan Equiza, savaÅŸÄ±n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸdurlarÄ±nÄ±n Ã¼lke iÃ§indeki ve komÅŸu Ã¼lkelerdeki milyonlarca Suriyeli Ã§ocuk olduÄŸunu kaydetti.

Ä°KÄ° SAÄžLIK KURULUÅžU SALDIRI ALTINDA

Equiza, DoÄŸu Guta'daki saÄŸlÄ±k merkezlerinin Ã§oÄŸunun yoÄŸun saldÄ±rÄ±lardan kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son gÃ¼nlerde ÅŸehirdeki iki saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunun da saldÄ±rÄ± altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Kent sakinlerinden aldÄ±klarÄ± bilgiye gÃ¶re, yerleÅŸim alanlarÄ±ndaki konutlara yapÄ±lan son saldÄ±rÄ±da 80 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Equiza, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n enkaz altÄ±ndaki sivilleri kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini belirtti.

Equiza ayrÄ±ca, DoÄŸu Guta'da tedavileri yapÄ±lmak Ã¼zere acil tahliyesi gereken 120 Ã§ocuÄŸun umutsuz bekleyiÅŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekti.

Ä°DLÄ°B'DE HASTANEYE SALDIRILDI

Ãœlkenin Kuzey batÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib'de son birkaÃ§ haftadaki yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± 100 binden fazla sivilin yerinden edildiÄŸini ifade eden Equiza, bÃ¶lgeden Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk ve kadÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair haberler geldiÄŸini bildirdi.

Equiza, ÅŸehirdeki Maret en-Numan Hastanesi'ne arka arkaya dÃ¼zenlenen 3 saldÄ±rÄ± sonucu en az bir hasta ile iki saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini kaydetti.

400 BÄ°N SÄ°VÄ°L 5 YILDIR ABLUKA ALTINDA YAÅžIYOR

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, 9 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸunun Ã§ocuk ve ileri evre kanserli olduÄŸu bilgileri veriliyor.

DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.

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