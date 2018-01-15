Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na zÄ±rhlÄ± araÃ§ sevkiyatÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Topunuz gelin, ne olursanÄ±z olun tepenize ineceÄŸiz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'nin sÄ±radan bir Ã§adÄ±r devleti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Topunuz gelin, ne olursanÄ±z olun tepenize ineceÄŸiz, bunun baÅŸka Ã§aresi yok. Kendi kararÄ±mÄ±zÄ± kendimiz verdik, veriyoruz. Åžu anda da operasyonlar zaten devam ediyor..." dedi