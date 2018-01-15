GÃ¼ncelleme: 17:57, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Ä°flas eden Air Berlin'in malzemeleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±





Ä°flas eden Alman hava yolu ÅŸirketi Air Berlin'e ait uÃ§ak haricindeki envanter, Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlÄ± online aÃ§Ä±k artÄ±rma sitesi Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa sunuldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlÄ± online aÃ§Ä±k artÄ±rma sitesinde gerÃ§ekleÅŸecek satÄ±ÅŸa, katÄ±lÄ±m iÃ§in ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 45 bin kiÅŸi baÅŸvurdu. BugÃ¼n baÅŸlayan satÄ±ÅŸ iÅŸleminde Air Berlinâ€™e ait uÃ§aklar hariÃ§ her ÅŸey bulunuyor. Åžirkete ait 2 binden fazla battaniye ve yastÄ±k, 1 avroluk baÅŸlangÄ±Ã§ fiyatÄ±yla satÄ±ÅŸa sunulurken, servis arabalarÄ±, business class yemek takÄ±mlarÄ±, Ã§ocuk oyuncaklarÄ±, yolcu koltuklarÄ± ve model uÃ§aklar da aÃ§Ä±k artÄ±rmaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. ÅžÄ°RKET LOGOLU Ã‡Ä°KOLATALAR DA SATIÅžA SUNULDU Air Berlin'in kalpli Ã§ikolatalarÄ± da 2 ve 4 kiloluk paket halinde aÃ§Ä±k artÄ±rmayla satÄ±lacak. 1 ton iÃ§in ÅŸimdiden teklif verildiÄŸi belirtildi. 1 Åžubat'a kadar devam edecek aÃ§Ä±k artÄ±rma sonucunda elde edilecek gelirle ÅŸirketin borÃ§larÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¶denmesi bekleniyor. Almanyaâ€™nÄ±n ikinci bÃ¼yÃ¼k hava yolu ÅŸirketi Air Berlin, AÄŸustos 2017'de iflas baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu. OperasyonlarÄ±nÄ± durduran ÅŸirket, mal varlÄ±klarÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

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