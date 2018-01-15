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19:53, 15 Ocak 2018 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 18:40, 15 Ocak 2018 Pazartesi

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Libya'daki Mitiga HavalimanÄ± Ã§evresinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ±
Libya'daki Mitiga HavalimanÄ± Ã§evresinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ±

Libya'da Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti, Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ± Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LibyaÂ Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH),Â Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ±Â Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halÂ ilan edildiÄŸini duyurdu.

UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Trablus'ta bulunan Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla CaydÄ±rÄ±cÄ± GÃ¼Ã§ler denetimindeki gÃ¶zaltÄ± merkezlerinde tutulan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ve El-Kaide Ã¼yelerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda Ã¼lkedeki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼recini engelleme giriÅŸimlerinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik tamamen saÄŸlanana kadar Mitiga Ã§evresinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ± gÃ¼venliÄŸinden sorumlu UMH'ye baÄŸlÄ± "CaydÄ±rÄ±cÄ± GÃ¼Ã§" ile havalimanÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan Tacura bÃ¶lgesinden Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼meti'ne baÄŸlÄ± silahlÄ± bir grup arasÄ±nda bu sabah Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. HavalimanÄ± Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 11 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 20'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Mitiga HavalimanÄ± ve Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle uÃ§uÅŸ trafiÄŸinin durdurulduÄŸu, havalimanÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile yolcularÄ±n tahliye edildiÄŸi kaydedilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Libya Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ± UMH
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