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19:52, 15 Ocak 2018 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 19:35, 15 Ocak 2018 Pazartesi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Al Sani ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al SaniÂ  ileÂ  CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde bir araya geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti iÃ§in TÃ¼rkiye'de bulunan Emir Al Sani'yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nin kapÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±.

Ä°ki lider arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k 2 buÃ§uk saat sÃ¼rdÃ¼.Â 

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkiler tÃ¼m boyutlarÄ±yla ele alÄ±narak, bÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu.Â 

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de yer aldÄ±.



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan Temim bin Hamad Al Sani TÃ¼rkiye Katar
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