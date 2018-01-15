GÃ¼ncelleme: 21:32, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Esad rejiminden 'PYD ordusu' aÃ§Ä±klamasÄ±





BeÅŸÅŸar Esad rejimi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma planÄ±na tepki gÃ¶stererek Ã¶rgÃ¼t iÃ§in "hain" nitelemesini kullandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BeÅŸÅŸar EsadÂ rejiminin haber ajansÄ± SANA, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir kaynaÄŸÄ±n,Â ABD'li yetkililerinÂ PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma planÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â Haberde, ABD'nin tutumunun Suriye'nin egemenliÄŸi, birliÄŸi ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± aÃ§Ä±k bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu belirtildi. SANA'ya aÃ§Ä±klama yapan rejim yetkilisi, ABD'nin desteklediÄŸi PYD/PKK saflarÄ±nda yer alanlarÄ± "hain" olarak niteledi. ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Koalisyon yeni 'Suriye SÄ±nÄ±r GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼' kurmak Ã¼zere (PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ±) Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'nden (SDG) ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. AA, 9 Ocak'ta yayÄ±nlanan haberinde ABD ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶z konusu planÄ±nÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya yaÅŸamayan PYD/PKK ve Esed rejiminin halen birÃ§ok alanda iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Petrol sahalarÄ±nÄ± birlikte koruyan ve Ã§Ä±kan petrolÃ¼ paylaÅŸan taraflar, ortak askeri eÄŸitim ve operasyonlar dÃ¼zenliyor. AA'nÄ±n harita alan Ã¶lÃ§Ã¼mlerine gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 185 bin kilometrekareyi kaplayan Suriye topraklarÄ±nÄ±n dÃ¶rtte birini PYD/PKK iÅŸgal ediyor. Rejimin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± Velid Muallim, 26 EylÃ¼l 2017'de de PYD/PKK ile Ã¶zerklik isteÄŸinin mÃ¼zakere edilebileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± ancak rejim istihbaratÄ± ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±ndaki mÃ¼zakerelerinde anlaÅŸmaya varÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak, taraflar Halep kent merkezinde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalindeki bazÄ± mahallelerin idare ve gÃ¼venliÄŸini koordine etme konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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