Esad rejiminden 'PYD ordusu' aÃ§Ä±klamasÄ±

BeÅŸÅŸar EsadÂ rejiminin haber ajansÄ± SANA, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir kaynaÄŸÄ±n,Â ABD'li yetkililerinÂ PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma planÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â
Haberde, ABD'nin tutumunun Suriye'nin egemenliÄŸi, birliÄŸi ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± aÃ§Ä±k bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu belirtildi.
SANA'ya aÃ§Ä±klama yapan rejim yetkilisi, ABD'nin desteklediÄŸi PYD/PKK saflarÄ±nda yer alanlarÄ± "hain" olarak niteledi.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Koalisyon yeni 'Suriye SÄ±nÄ±r GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼' kurmak Ã¼zere (PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ±) Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'nden (SDG) ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
AA, 9 Ocak'ta yayÄ±nlanan haberinde ABD ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶z konusu planÄ±nÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya yaÅŸamayan PYD/PKK ve Esed rejiminin halen birÃ§ok alanda iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Petrol sahalarÄ±nÄ± birlikte koruyan ve Ã§Ä±kan petrolÃ¼ paylaÅŸan taraflar, ortak askeri eÄŸitim ve operasyonlar dÃ¼zenliyor.
AA'nÄ±n harita alan Ã¶lÃ§Ã¼mlerine gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 185 bin kilometrekareyi kaplayan Suriye topraklarÄ±nÄ±n dÃ¶rtte birini PYD/PKK iÅŸgal ediyor.
Rejimin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± Velid Muallim, 26 EylÃ¼l 2017'de de PYD/PKK ile Ã¶zerklik isteÄŸinin mÃ¼zakere edilebileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± ancak rejim istihbaratÄ± ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±ndaki mÃ¼zakerelerinde anlaÅŸmaya varÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.
Son olarak, taraflar Halep kent merkezinde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalindeki bazÄ± mahallelerin idare ve gÃ¼venliÄŸini koordine etme konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Yunan Parlamentosundaki oylamada "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n meclisten geÃ§tiÄŸi bildirildi. Ã–te yandan, mecliste parti liderleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±rken, sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla meclisin Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce gÃ¶sterici, dÃ¼zenlemeleri protesto etti
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin HaÅŸdi Åžabi ile seÃ§im ittifakÄ±nÄ±n bir gÃ¼nde daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Romanya BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose, Sosyal Demokrat Partiâ€™nin Ulusal YÃ¶netim Komitesi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini bildirdi
Åžeyh Abdullah'Ä±n kardeÅŸi Åžeyh Halid, Katar merkezli Al Jazeera kanalÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda kardeÅŸinin alÄ±konulduÄŸu Abu Dabi'de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ngiltereâ€™nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n, Ä°skoÃ§ya ekonomisiï»¿ninï»¿ yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 12,7 milyar sterlin zarar uÄŸramasÄ±na neden olabileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KDP, KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde seÃ§imleri boykot edecek
BeÅŸÅŸar Esad rejimi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma planÄ±na tepki gÃ¶stererek Ã¶rgÃ¼t iÃ§in "hain" nitelemesini kullandÄ±.
Ã‡ad Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžeyh Hasan HÃ¼seyin Abakar'Ä±n vefat ettiÄŸi bildirildi
Libya'da Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti, Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ± Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etti
Ä°flas eden Alman hava yolu ÅŸirketi Air Berlin'e ait uÃ§ak haricindeki envanter, Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlÄ± online aÃ§Ä±k artÄ±rma sitesi Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa sunuldu.
UNICEF, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yÄ±lÄ±n ilk iki haftasÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonucu 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer, Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ±nÄ± ele almak Ã¼zere bir araya geldi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin, Ã¼lkeyi dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine dahil etmesinin adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã–zbekistan'Ä±n bu listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen 28. DÃ¶nem Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±.
KreditÃ¶rlerin talep ettiÄŸi ve mecliste bugÃ¼n oylanacak yeni "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini Atina'da protesto eden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatlik greve gitmesiyle kentte trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.
Filistin'de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda direniÅŸin sembolÃ¼ olan Fevzi el-Cuneydi, TÃ¼rkiye'ye geliyor.