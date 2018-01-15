GÃ¼ncelleme: 20:34, 15 Ocak 2018 Pazartesi

Ã‡ad Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Åžeyh Hasan HÃ¼seyin Abakar vefat etti





Ã‡ad Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžeyh Hasan HÃ¼seyin Abakar'Ä±n vefat ettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡ad Ä°slam KonseyiÂ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ÅžeyhÂ Hasan HÃ¼seyin Abakar, vefat etti. Ã‡ad Devlet Televizyonunun haberine gÃ¶re, Abakar, dÃ¼n Fransa'da kanser tedavisini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Abakarâ€™Ä±n vefatÄ± Ã¼zerine Ã‡adâ€™da 3 gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi, resmi kurumlarda bayraklar yarÄ±ya indirildi. Ãœlkesine getirilen Abakarâ€™Ä±n cenazesi salÄ± gÃ¼nÃ¼ defnedilecek. Abakar, Fransaâ€™ya gitmeden Ã¶nce uzun sÃ¼re Fasâ€™ta tedavi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, geÃ§en ayki Ã‡ad ziyaretinde, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debi'ye "Åžeyh Abakar'Ä± TÃ¼rkiye'de tedavi etmek istiyoruz." arzusunu dile getirmiÅŸti. Ã‡adlÄ± alim, kurucusu olduÄŸu Faysal Ãœniversitesinin rektÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. Abakar, CumhurbaÅŸkanÄ± Debi'nin iktidarÄ±nda Ä°slam Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.