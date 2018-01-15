Ã‡ad Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Åžeyh Hasan HÃ¼seyin Abakar vefat etti

Ã‡ad Ä°slam KonseyiÂ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ÅžeyhÂ Hasan HÃ¼seyin Abakar, vefat etti. Ã‡ad Devlet Televizyonunun haberine gÃ¶re, Abakar, dÃ¼n Fransa'da kanser tedavisini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Abakarâ€™Ä±n vefatÄ± Ã¼zerine Ã‡adâ€™da 3 gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi, resmi kurumlarda bayraklar yarÄ±ya indirildi. Ãœlkesine getirilen Abakarâ€™Ä±n cenazesi salÄ± gÃ¼nÃ¼ defnedilecek.
Abakar, Fransaâ€™ya gitmeden Ã¶nce uzun sÃ¼re Fasâ€™ta tedavi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, geÃ§en ayki Ã‡ad ziyaretinde, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debi'ye "Åžeyh Abakar'Ä± TÃ¼rkiye'de tedavi etmek istiyoruz." arzusunu dile getirmiÅŸti.
Ã‡adlÄ± alim, kurucusu olduÄŸu Faysal Ãœniversitesinin rektÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. Abakar, CumhurbaÅŸkanÄ± Debi'nin iktidarÄ±nda Ä°slam Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.
Yunan Parlamentosundaki oylamada "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n meclisten geÃ§tiÄŸi bildirildi. Ã–te yandan, mecliste parti liderleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±rken, sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla meclisin Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce gÃ¶sterici, dÃ¼zenlemeleri protesto etti
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin HaÅŸdi Åžabi ile seÃ§im ittifakÄ±nÄ±n bir gÃ¼nde daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Romanya BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose, Sosyal Demokrat Partiâ€™nin Ulusal YÃ¶netim Komitesi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini bildirdi
Åžeyh Abdullah'Ä±n kardeÅŸi Åžeyh Halid, Katar merkezli Al Jazeera kanalÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda kardeÅŸinin alÄ±konulduÄŸu Abu Dabi'de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ngiltereâ€™nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n, Ä°skoÃ§ya ekonomisiï»¿ninï»¿ yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 12,7 milyar sterlin zarar uÄŸramasÄ±na neden olabileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KDP, KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde seÃ§imleri boykot edecek
BeÅŸÅŸar Esad rejimi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma planÄ±na tepki gÃ¶stererek Ã¶rgÃ¼t iÃ§in "hain" nitelemesini kullandÄ±.
Ã‡ad Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžeyh Hasan HÃ¼seyin Abakar'Ä±n vefat ettiÄŸi bildirildi
Libya'da Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti, Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ± Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etti
Ä°flas eden Alman hava yolu ÅŸirketi Air Berlin'e ait uÃ§ak haricindeki envanter, Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlÄ± online aÃ§Ä±k artÄ±rma sitesi Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa sunuldu.
UNICEF, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yÄ±lÄ±n ilk iki haftasÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonucu 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer, Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ±nÄ± ele almak Ã¼zere bir araya geldi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin, Ã¼lkeyi dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine dahil etmesinin adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã–zbekistan'Ä±n bu listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen 28. DÃ¶nem Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±.
KreditÃ¶rlerin talep ettiÄŸi ve mecliste bugÃ¼n oylanacak yeni "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini Atina'da protesto eden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatlik greve gitmesiyle kentte trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.
Filistin'de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda direniÅŸin sembolÃ¼ olan Fevzi el-Cuneydi, TÃ¼rkiye'ye geliyor.