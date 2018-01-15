GÃ¼ncelleme: 22:31, 15 Ocak 2018 Pazartesi

KDP'den tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki seÃ§imlere boykot kararÄ±!



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IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KDP, KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde seÃ§imleri boykot edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesut BarzaniÂ liderliÄŸindekiÂ KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin (KDP), KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde genel seÃ§imlere katÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi. KDPÂ KerkÃ¼kÂ Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "HalkÄ±n kendi temsilcisini seÃ§ebilmesi iÃ§in oylamanÄ±n barÄ±ÅŸ ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n olduÄŸu bir atmosferde gerÃ§ekleÅŸmesi lazÄ±m. Ancak ÅŸu anda KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeler iÅŸgal altÄ±ndadÄ±r. Ä°stikrarsÄ±zlÄ±k sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in bu bÃ¶lgelerde seÃ§imler yapÄ±lamaz. KDP olarak buradaki seÃ§imleri boykot etme kararÄ± aldÄ±k." AÃ§Ä±klamada, KerkÃ¼k ve tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸayanlara da sandÄ±ÄŸa gitmeyip, seÃ§imleri boykot etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu. Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§ler, 16 Ekim 2017'de PeÅŸmerge'nin 3 yÄ±ldan uzun sÃ¼redir elinde tuttuÄŸu KerkÃ¼k ve tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in operasyon dÃ¼zenlemiÅŸ, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bu bÃ¶lgelerde tam hakimiyeti saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Irak'ta genel seÃ§imlerin, 12 MayÄ±s 2018'de yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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