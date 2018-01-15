KDP'den tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki seÃ§imlere boykot kararÄ±!

Eski Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesut BarzaniÂ liderliÄŸindekiÂ KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin (KDP), KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde genel seÃ§imlere katÄ±lmayacaÄŸÄ± bildirildi.
KDPÂ KerkÃ¼kÂ Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
"HalkÄ±n kendi temsilcisini seÃ§ebilmesi iÃ§in oylamanÄ±n barÄ±ÅŸ ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n olduÄŸu bir atmosferde gerÃ§ekleÅŸmesi lazÄ±m. Ancak ÅŸu anda KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeler iÅŸgal altÄ±ndadÄ±r. Ä°stikrarsÄ±zlÄ±k sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in bu bÃ¶lgelerde seÃ§imler yapÄ±lamaz. KDP olarak buradaki seÃ§imleri boykot etme kararÄ± aldÄ±k."
AÃ§Ä±klamada, KerkÃ¼k ve tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸayanlara da sandÄ±ÄŸa gitmeyip, seÃ§imleri boykot etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§ler, 16 Ekim 2017'de PeÅŸmerge'nin 3 yÄ±ldan uzun sÃ¼redir elinde tuttuÄŸu KerkÃ¼k ve tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in operasyon dÃ¼zenlemiÅŸ, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bu bÃ¶lgelerde tam hakimiyeti saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Irak'ta genel seÃ§imlerin, 12 MayÄ±s 2018'de yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Yunan Parlamentosundaki oylamada "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n meclisten geÃ§tiÄŸi bildirildi. Ã–te yandan, mecliste parti liderleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±rken, sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla meclisin Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce gÃ¶sterici, dÃ¼zenlemeleri protesto etti
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin HaÅŸdi Åžabi ile seÃ§im ittifakÄ±nÄ±n bir gÃ¼nde daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Romanya BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose, Sosyal Demokrat Partiâ€™nin Ulusal YÃ¶netim Komitesi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini bildirdi
Åžeyh Abdullah'Ä±n kardeÅŸi Åžeyh Halid, Katar merkezli Al Jazeera kanalÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda kardeÅŸinin alÄ±konulduÄŸu Abu Dabi'de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ngiltereâ€™nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n, Ä°skoÃ§ya ekonomisiï»¿ninï»¿ yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 12,7 milyar sterlin zarar uÄŸramasÄ±na neden olabileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KDP, KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde seÃ§imleri boykot edecek
BeÅŸÅŸar Esad rejimi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma planÄ±na tepki gÃ¶stererek Ã¶rgÃ¼t iÃ§in "hain" nitelemesini kullandÄ±.
Ã‡ad Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžeyh Hasan HÃ¼seyin Abakar'Ä±n vefat ettiÄŸi bildirildi
Libya'da Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti, Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ± Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etti
Ä°flas eden Alman hava yolu ÅŸirketi Air Berlin'e ait uÃ§ak haricindeki envanter, Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlÄ± online aÃ§Ä±k artÄ±rma sitesi Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa sunuldu.
UNICEF, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yÄ±lÄ±n ilk iki haftasÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonucu 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer, Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ±nÄ± ele almak Ã¼zere bir araya geldi.
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin, Ã¼lkeyi dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine dahil etmesinin adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã–zbekistan'Ä±n bu listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen 28. DÃ¶nem Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±.
KreditÃ¶rlerin talep ettiÄŸi ve mecliste bugÃ¼n oylanacak yeni "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini Atina'da protesto eden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatlik greve gitmesiyle kentte trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.
Filistin'de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda direniÅŸin sembolÃ¼ olan Fevzi el-Cuneydi, TÃ¼rkiye'ye geliyor.