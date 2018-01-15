Brexit'in İskoçya’ya maliyeti yıllık 12,7 milyar sterlin olabilir

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) İskoçya ekonomisinin yılda yaklaşık 12,7 milyar sterlin zarar uğramasına neden olabileceği öne sürüldü.
İskoçya bölgesel hükümeti tarafından hazırlanan “İskoçya’nın Avrupa’daki yeri; halk, istihdam ve yatırımlar” başlıklı raporda İngiltere’nin AB’den ayrılmasının İskoçya’nın yıllık yaklaşık 12,7 milyar sterlin seviyesinde zarar uğramasına neden olabileceği belirtildi.
Raporda İngiltere’nin AB’den ve ortak pazardan ayılırken alternatif bir serbest ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varamamasına dayalı bir senaryo esas alındı.
Raporu Edinburgh’ta bir basın toplantısı düzenleyerek açıklayan İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon ise “İstihdam, ekonomi ve gelecek nesiller için, İngiliz hükümetine sert çıkışa ilişkin kırmızı çizgilerinden vazgeçerek İskoçya’nın ve İngiltere’nin ortak pazarda ve gümrük birliğinde kalmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı Theresa May geçen yılın mart ayında birlikten çıkış sürecini başlatan 50. maddeyi yürürlüğe sokarak 2019 yılının mart ayında sürecin tamamlanmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
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İngiltere’nin AB'den ayrılmasının, İskoçya ekonomisinin yılda yaklaşık 12,7 milyar sterlin zarar uğramasına neden olabileceği öne sürüldü.
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