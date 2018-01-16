BAE'de alÄ±konulan Åžeyh Abdullah bin Ali hastanelik oldu

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) baÅŸkentiÂ Abu Dabi'de alÄ±konulduÄŸu iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi Ã¼yelerindenÂ Åžeyh Abdullah bin Ali'nin, BAE'de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Åžeyh Abdullah bin Ali'nin kardeÅŸi Åžeyh Halid, Katar merkezli Al Jazeera kanalÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda kardeÅŸinin alÄ±konulduÄŸu Abu Dabi'de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Durumu hakkÄ±nda bilgi vermeyen Åžeyh Halid, "Bana ÅŸahsi olarak gelen bilgilerde Ã§eliÅŸkiler var. Bazen Suudi Arabistan'a sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸi bazen de istediÄŸi yere gitmesine izin verileceÄŸine dair malumatlar ulaÅŸÄ±yor. Bu sabah, Åžeyh Abdullah'Ä±n kendi talebi Ã¼zerine Ä°ngiltere'ye gitmesine izin verileceÄŸini ilettiler. Ancak daha sonra pasaportunun Ä°ngiltere'ye gitmesine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Katar tarafÄ±ndan arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± haber verdiler. Bu doÄŸru deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.
KardeÅŸine iki kÄ±zÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸini kaydeden Åžeyh Halid, "Ona, 'kÄ±zlarÄ±nÄ±n gitmesine izin vereceÄŸiz. Ancak sen burada kalacaksÄ±n' demiÅŸler. Åžeyh Abdullah da bu duruma karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Bu sabah, yaÅŸanan olaylar ve Ã¼zerindeki baskÄ±lar nedeniyle yorgun dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik. SaÄŸlÄ±k durumu ÅŸu an stabil. Åžeyh Abdullah'Ä±n, doktorun uygun gÃ¶rmesi halinde Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±na izin vereceklerini vaat etmiÅŸler." dedi.
BAE'nin sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmasÄ± ve Åžeyh Abdullah'Ä±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±na izin vermesi iÃ§in baskÄ± yapma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Åžeyh Halid, "O, BAE'de misafirdi. AranmÄ±yor. Ä°stediÄŸi zaman istediÄŸi yere gitme hakkÄ± var." diye konuÅŸtu.
Åžeyh Abdullah, dÃ¼n Al Jazeera kanalÄ±nda yayÄ±nlanan bir video kaydÄ±nda, "Abu Dabi VeliahtÄ± Åžeyh Muhammed bin Zayid tarafÄ±ndan misafir edildikten sonra alÄ±konulduÄŸunu" iddia etmiÅŸti.
BAE bu iddiayÄ± yalanlarken, Doha yÃ¶netimi ise "konuyu yakÄ±ndan izlediklerini" duyurmuÅŸtu.
BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili de "Åžeyh Abdullah, BAE'de kendi talebi Ã¼zerine misafir olarak bulundu. Katar hÃ¼kÃ¼metinin uyguladÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n ardÄ±ndan BAE'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Kendisi memnuniyet ve cÃ¶mertlikle kabul edilmesinin ardÄ±ndan misafirperverlik ve koruma gÃ¶rdÃ¼." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Katar Ä°nsan HaklarÄ± Ulusal Komitesi'nden bugÃ¼n yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åžeyh Abdullah'Ä±n BAE'de alÄ±konulduÄŸu ve seyahatinin engellendiÄŸine dair ailesinden ÅŸikayet alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" belirtilmiÅŸti.
Bu durumun "tÃ¼m uluslararasÄ± insan haklarÄ± sÃ¶zleÅŸmeleri ile normlarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu" vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Åžeyh Abdullah'Ä±n hayatÄ±ndan BAE yÃ¶netiminin sorumlu olduÄŸu" ifade edilmiÅŸ ayrÄ±ca komitenin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi'ne bu ihlalleri hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bildirdiÄŸi ve Åžeyh Abdullah'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve kendisine koruma saÄŸlanmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§ilmesini talep ettiÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Åžeyh Abdullah'Ä±n kardeÅŸi Åžeyh Halid, Katar merkezli Al Jazeera kanalÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda kardeÅŸinin alÄ±konulduÄŸu Abu Dabi'de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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