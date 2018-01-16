GÃ¼ncelleme: 01:45, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Romanya BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose istifa etti



Foto: Mihai Tudose

Romanya BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose, Sosyal Demokrat Partiâ€™nin Ulusal YÃ¶netim Komitesi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi RomanyaÂ BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose, Sosyal Demokrat Partiâ€™nin (PSD) Ulusal YÃ¶netim Komitesi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¶revindenÂ istifaÂ ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. BugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen Sosyal Demokrat Partiâ€™nin Ulusal YÃ¶netim Komitesi toplantÄ±sÄ±ndaki gizli oylamada 59'a karÅŸÄ± 4 hayÄ±r ve 4 Ã§ekimser oyla partisinin desteÄŸini alamayan BaÅŸbakan Tudose, toplantÄ± sonrasÄ± istifa ettiÄŸini bildirdi. Mihai Tudose, toplantÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni baÅŸbakan atanana kadar beklemeyeceÄŸini belirterek, partisinin yeni bir hÃ¼kÃ¼met kurmaya karar verdiÄŸini aktardÄ±. Tudose, "Daha fazla otoyol ve hastane yapmadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in kendimi suÃ§luyorum ama 2017 yÄ±lÄ±nÄ± da kÃ¶tÃ¼ kapatmadÄ±m. HiÃ§bir ÅŸeyden piÅŸman deÄŸilim." dedi. Tudose'nin bu gece ya da yarÄ±n sabah istifasÄ±nÄ± resmen sunmasÄ± bekleniyor.

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