DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:51, 16 Ocak 2018 SalÄ±
Irak
GÃ¼ncelleme: 02:20, 16 Ocak 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Ä°badi ile HaÅŸdi Åžabi'nin ittifakÄ± sadece bir gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼
Ä°badi ile HaÅŸdi Åžabi'nin ittifakÄ± sadece bir gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin HaÅŸdi Åžabi ile seÃ§im ittifakÄ±nÄ±n bir gÃ¼nde daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak BaÅŸbakanÄ±Â Haydar el-Ä°badi'nin Ä°ran'a yakÄ±nÂ Åžii milis gÃ¼cÃ¼Â HaÅŸdi ÅžabiÂ ile seÃ§im ittifakÄ± bir gÃ¼nde daÄŸÄ±ldÄ±.

HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ±ndan Asaib Ehlilhak Ã–rgÃ¼tÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Naim Ubudi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "El-Fetih Koalisyonu olarak Ä°badi'nin koalisyonundan ayrÄ±larak seÃ§imlere tek baÅŸÄ±na katÄ±lma kararÄ± aldÄ±k." dedi. Ubudi, Ä°badi ile HaÅŸdi Åžabi ittifakÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n "siyasi deÄŸil teknik nedenlerden" kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ä°badi'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi koalisyona yakÄ±n kaynaklar ise Ammar Hekim liderliÄŸindeki Hikmet AkÄ±mÄ± ile gÃ¶revinden alÄ±nan Savunma BakanÄ± Halid Ubeydi (SÃ¼nni) ve diÄŸer bazÄ± SÃ¼nni partilerin koalisyona katÄ±lmasÄ±nÄ±n HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ±nÄ±n ittifaktan ayrÄ±lmasÄ±na neden olduÄŸunu belirtiyor.

Ä°ttifakÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ä°badi tarafÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Ä°badi'nin kurduÄŸu "Zafer" adlÄ± seÃ§im koalisyonu ile HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve Bedir Ã–rgÃ¼tÃ¼ lideri Hadi Amiri Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki "El-Fetih" koalisyonunun Irak'taki genel seÃ§imlere ittifak yaparak katÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Amiri liderliÄŸindeki El-Fetih koalisyonu, yoÄŸun olarak Åžii milis gÃ¼Ã§lerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 18 oluÅŸumdan meydana geliyor.

Ä°badi ve selefi eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki aynÄ± partiden olmalarÄ±na raÄŸmen (Ä°slami Dava Partisi) mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlere oluÅŸturduklarÄ± ayrÄ± koalisyonlarla katÄ±lacak. Uzmanlar, bu durumun aynÄ± partiden iki siyasetÃ§i arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±k ve uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n derinliÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini ifade ediyor.

Irak'ta genel seÃ§imlerin, 12 MayÄ±s 2018'de yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°BADÄ° haÅŸdi ÅŸabi Ä±rak
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Irak Haberleri
Yunanistan'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±ran yeni kemer sÄ±kma Ã¶nlemleri meclisten geÃ§ti
Yunanistan'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±ran yeni kemer sÄ±kma Ã¶nlemleri meclisten geÃ§ti

Yunan Parlamentosundaki oylamada "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n meclisten geÃ§tiÄŸi bildirildi. Ã–te yandan, mecliste parti liderleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±rken, sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla meclisin Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce gÃ¶sterici, dÃ¼zenlemeleri protesto etti
Ä°badi ile HaÅŸdi Åžabi'nin ittifakÄ± sadece bir gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼
Ä°badi ile HaÅŸdi Åžabi'nin ittifakÄ± sadece bir gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin HaÅŸdi Åžabi ile seÃ§im ittifakÄ±nÄ±n bir gÃ¼nde daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Romanya BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose istifa etti
Romanya BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose istifa etti

Romanya BaÅŸbakanÄ± Mihai Tudose, Sosyal Demokrat Partiâ€™nin Ulusal YÃ¶netim Komitesi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini bildirdi
BAE'de alÄ±konulan Åžeyh Abdullah bin Ali hastanelik oldu
BAE'de alÄ±konulan Åžeyh Abdullah bin Ali hastanelik oldu

Åžeyh Abdullah'Ä±n kardeÅŸi Åžeyh Halid, Katar merkezli Al Jazeera kanalÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda kardeÅŸinin alÄ±konulduÄŸu Abu Dabi'de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Brexit'in Ä°skoÃ§yaâ€™ya maliyeti yÄ±llÄ±k 12,7 milyar sterlin olabilir

Ä°ngiltereâ€™nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n, Ä°skoÃ§ya ekonomisiï»¿ninï»¿ yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 12,7 milyar sterlin zarar uÄŸramasÄ±na neden olabileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
KDP'den tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki seÃ§imlere boykot kararÄ±
KDP'den tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki seÃ§imlere boykot kararÄ±!

IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KDP, KerkÃ¼k ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde seÃ§imleri boykot edecek
Esad rejiminden 'PYD ordusu' aÃ§Ä±klamasÄ±
Esad rejiminden 'PYD ordusu' aÃ§Ä±klamasÄ±

BeÅŸÅŸar Esad rejimi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'yÄ± ordulaÅŸtÄ±rma planÄ±na tepki gÃ¶stererek Ã¶rgÃ¼t iÃ§in "hain" nitelemesini kullandÄ±.
Ã‡ad Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Åžeyh Hasan HÃ¼seyin Abakar vefat etti
Ã‡ad Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Åžeyh Hasan HÃ¼seyin Abakar vefat etti

Ã‡ad Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžeyh Hasan HÃ¼seyin Abakar'Ä±n vefat ettiÄŸi bildirildi
Libya'daki Mitiga HavalimanÄ± Ã§evresinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ±
Libya'daki Mitiga HavalimanÄ± Ã§evresinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ±

Libya'da Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti, Mitiga UluslararasÄ± HavalimanÄ± Ã§evresindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etti
Ä°flas eden Air Berlin'in malzemeleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°flas eden Air Berlin'in malzemeleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°flas eden Alman hava yolu ÅŸirketi Air Berlin'e ait uÃ§ak haricindeki envanter, Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlÄ± online aÃ§Ä±k artÄ±rma sitesi Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa sunuldu.
DoÄŸu Guta'da 14 gÃ¼nde 30'dan fazla Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DoÄŸu Guta'da 14 gÃ¼nde 30'dan fazla Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

UNICEF, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yÄ±lÄ±n ilk iki haftasÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar sonucu 30'dan fazla Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer ArakanlÄ±lar iÃ§in bir araya geldi
MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer ArakanlÄ±lar iÃ§in bir araya geldi

MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer, Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ±nÄ± ele almak Ã¼zere bir araya geldi.
Ã–zbekistan'dan ABD'ye tepki
Ã–zbekistan'dan ABD'ye tepki

Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, ABD'nin, Ã¼lkeyi dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda "Ã¶zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine dahil etmesinin adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã–zbekistan'Ä±n bu listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Filistin Merkez Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±
Filistin Merkez Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen 28. DÃ¶nem Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci oturumu baÅŸladÄ±.
Yunanistan'da grev hayatÄ± felÃ§ etti
Yunanistan'da grev hayatÄ± felÃ§ etti

KreditÃ¶rlerin talep ettiÄŸi ve mecliste bugÃ¼n oylanacak yeni "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini Atina'da protesto eden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 24 saatlik greve gitmesiyle kentte trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembolÃ¼ Cuneydi TÃ¼rkiye'ye geliyor
KudÃ¼s direniÅŸinin sembolÃ¼ Cuneydi TÃ¼rkiye'ye geliyor

Filistin'de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda direniÅŸin sembolÃ¼ olan Fevzi el-Cuneydi, TÃ¼rkiye'ye geliyor.

Haberler

BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen Ã§ifte intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 Ã¶lÃ¼, 90 yaralÄ±
BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen Ã§ifte intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 25 Ã¶lÃ¼ 90 yaralÄ±

2018'de Irak: Ä°stikrar mÄ±, yeni krizler mi? | ANALÄ°Z
2018'de Irak Ä°stikrar mÄ± yeni krizler mi ANALÄ°Z

BaÄŸdat'Ä±n Erbil'le masaya oturma ÅŸartÄ± 'referandumun iptali'
BaÄŸdat'Ä±n Erbil'le masaya oturma ÅŸartÄ± 'referandumun iptali'

Haydar el-Ä°badi'den seÃ§im hamlesi
Haydar el-Ä°badi'den seÃ§im hamlesi

DEAÅž KerkÃ¼k'te 116 kÃ¶yÃ¼ yerle bir etti
DEAÅž KerkÃ¼k'te 116 kÃ¶yÃ¼ yerle bir etti

Ä°badi: TÃ¼rkiye ile tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz
Ä°badi TÃ¼rkiye ile tÃ¼m alanlarda iliÅŸkilerimizin sÃ¼rmesini istiyoruz

Talabani'nin oÄŸlu ve KÃ¼rt parti heyetinden BaÄŸdat'a ziyaret
Talabani'nin oÄŸlu ve KÃ¼rt parti heyetinden BaÄŸdat'a ziyaret

Irak ile Ä°ngiltere arasÄ±nda askeri anlaÅŸma
Irak ile Ä°ngiltere arasÄ±nda askeri anlaÅŸma






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 