GÃ¼ncelleme: 02:20, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°badi ile HaÅŸdi Åžabi'nin ittifakÄ± sadece bir gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼





Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin HaÅŸdi Åžabi ile seÃ§im ittifakÄ±nÄ±n bir gÃ¼nde daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak BaÅŸbakanÄ±Â Haydar el-Ä°badi'nin Ä°ran'a yakÄ±nÂ Åžii milis gÃ¼cÃ¼Â HaÅŸdi ÅžabiÂ ile seÃ§im ittifakÄ± bir gÃ¼nde daÄŸÄ±ldÄ±. HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ±ndan Asaib Ehlilhak Ã–rgÃ¼tÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Naim Ubudi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "El-Fetih Koalisyonu olarak Ä°badi'nin koalisyonundan ayrÄ±larak seÃ§imlere tek baÅŸÄ±na katÄ±lma kararÄ± aldÄ±k." dedi. Ubudi, Ä°badi ile HaÅŸdi Åžabi ittifakÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n "siyasi deÄŸil teknik nedenlerden" kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Ä°badi'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi koalisyona yakÄ±n kaynaklar ise Ammar Hekim liderliÄŸindeki Hikmet AkÄ±mÄ± ile gÃ¶revinden alÄ±nan Savunma BakanÄ± Halid Ubeydi (SÃ¼nni) ve diÄŸer bazÄ± SÃ¼nni partilerin koalisyona katÄ±lmasÄ±nÄ±n HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ±nÄ±n ittifaktan ayrÄ±lmasÄ±na neden olduÄŸunu belirtiyor. Ä°ttifakÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ä°badi tarafÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ä°badi'nin kurduÄŸu "Zafer" adlÄ± seÃ§im koalisyonu ile HaÅŸdi Åžabi gruplarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve Bedir Ã–rgÃ¼tÃ¼ lideri Hadi Amiri Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki "El-Fetih" koalisyonunun Irak'taki genel seÃ§imlere ittifak yaparak katÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Amiri liderliÄŸindeki El-Fetih koalisyonu, yoÄŸun olarak Åžii milis gÃ¼Ã§lerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 18 oluÅŸumdan meydana geliyor. Ä°badi ve selefi eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki aynÄ± partiden olmalarÄ±na raÄŸmen (Ä°slami Dava Partisi) mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imlere oluÅŸturduklarÄ± ayrÄ± koalisyonlarla katÄ±lacak. Uzmanlar, bu durumun aynÄ± partiden iki siyasetÃ§i arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±k ve uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n derinliÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini ifade ediyor. Irak'ta genel seÃ§imlerin, 12 MayÄ±s 2018'de yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.