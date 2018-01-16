GÃ¼ncelleme: 02:50, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Yunanistan'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±ran yeni kemer sÄ±kma Ã¶nlemleri meclisten geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ekonomik krizden kurtulmaya Ã§abalayanÂ Yunanistan'da kreditÃ¶rlerin talepleri doÄŸrultusunda dÃ¼zenlenerek meclise getirilen yeni "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemleriÂ onaylandÄ±.

Yunanistan Parlamentosundaki oylamada torba yasa tasarÄ±sÄ±, hÃ¼kÃ¼met ortaklarÄ± SYRIZA ve BaÄŸÄ±msÄ±z Yunanlar (ANEL) oylarÄ± ve bir baÄŸÄ±msÄ±z milletvekilinin desteÄŸiyle meclisten geÃ§ti.

SendikalarÄ±n karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve grev hakkÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran dÃ¼zenlemenin de dahil olduÄŸu pek Ã§ok alanda "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemleri getiren torba yasa tasarÄ±sÄ±, 295 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada 154 "evet" oyu aldÄ±.

Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) lideri Kiriakos MiÃ§otakis, meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Yunanistan'Ä±n bu yÄ±l kurtarma paketi programÄ±ndan hÃ¼kÃ¼metin belirttiÄŸi ÅŸekilde Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¼lkenin geleceÄŸinin ipotek altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

SYRIZA lideri ve Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras ise eleÅŸtirilere yanÄ±t vererek yeni dÃ¼zenlemelerle kurtarma paketi programÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ã‡ipras, grev haklarÄ±yla ilgili sendikalarÄ± bilgi kirliliÄŸi yaratmakla suÃ§larken dÃ¼zenlemenin grev hakkÄ±nÄ± tehdit etmediÄŸini sÃ¶yledi.

Yeni dÃ¼zenlemeyle batÄ±k krediler nedeniyle haciz gelen mÃ¼lklerin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, iÅŸletmelerde grev kararÄ± almak iÃ§in gereken oranÄ±n yÃ¼kseltilmesi ve aile yardÄ±mÄ± Ã¶deneklerinde kesintiler planlanÄ±yor.

DÃ¼zenlemelerin meclisten geÃ§mesiyle, 22 Ocak'ta bir araya gelecek Avro Grubu toplantÄ±sÄ±nda 86 milyar avroluk kurtarma paketi kapsamÄ±nda yeni kredi diliminin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na onay verilmesi bekleniyor.

GREV VE GÃ–STERÄ°LER

Ã–te yandan, mecliste parti liderleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±rken, sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla meclisin Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce gÃ¶sterici, dÃ¼zenlemeleri protesto etti. HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atan gÃ¶stericiler, "Grev haklarÄ±mÄ±zdan elinizi Ã§ekin" yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±.

GÃ¶stericilerden bir grubun meclis bahÃ§esine girmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla ise polis ile gÃ¶stericiler arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.

Molotofkokteyli, taÅŸ ve kÄ±rmÄ±zÄ± boyalarla polise saldÄ±ran gruba, emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve ses bombalarÄ±yla mÃ¼dahale edildi.

SendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Atina'da metro, tramvay ve otobÃ¼s Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 24 saatlik greve gitmesiyle bugÃ¼n toplu taÅŸÄ±ma tamamÄ±yla dururken, kentte zaman zaman trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.