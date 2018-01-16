12:36, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat





Ã‡oÄŸunluÄŸu tank ve zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lardan oluÅŸan 15 araÃ§lÄ±k konvoy, sÄ±nÄ±ra doÄŸru hareket etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen 15 araÃ§lÄ±k askeri konvoy, ÅžanlÄ±urfa'dan yola Ã§Ä±ktÄ±. Kentte konuÅŸlu birliklerden gÃ¶nderilen askeri araÃ§lar ve personel, zÄ±rhlÄ± eskort eÅŸliÄŸinde Gaziantep istikametine hareket etti. Konteyner, tank ve zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na konuÅŸlanan birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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