12:38, 16 Ocak 2018 Salı

Erdoğan'dan CHP'ye Kaftancıoğlu tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"BİR BAŞKAN SEÇMİŞLER Kİ TAM FACİA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu ile ilgili, "Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını üzüntüyle takip ederken İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Demokrasiye saygımız vardır. Buna bizim bir şey söylememize gerek yok, kendi söyledikleri her şeyi anlatıyor. Bu tweet'ler de neler yok ki. Yüzünde poşi ile polise taş atmaya varıncaya kadaar attığı tweet'lere varıncaya kadar nasıl birisi! Her şey bi tarafa da Gazi Mustafa Kemal'in partisi kimlerin eline kaldı? Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil seri katil diyor. Terör eylemlerinde ölenlerin suçunu devlete atıyor.

Eylemci fotoğrafları ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Diğer paylaşımlarından Gezi olayları sırasında "Ananı da al haydi Taksim'e" diyerek provokasyonlarda bulunduğu anlaşılıyor. CHP ile BDP'nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Bu konuda tepkiler almış olacak ki hemen CHP'yi HDP'yi aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler yol doğu diyerek harekete geçiyor.

"BAY KEMAL BUNDAN SONRA ÇOK DÜŞÜNECEKSİN"

15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakaret bırakmıyor. 15 Temmuz direnişini, "Alın isze nur topu gibi mağduriyet" diyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olayları, "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir, inandığınız Allahınız sizin de belanızı versin" diyor. Ey Kılıçdaroğlu söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. İstanbul gibi bir şehrin il başkanı olması düşündürücüdür. Bay Kemal bundan sonra heralde sen de çok düşüneceksin.

"HIZA BAK HIZA..."

Doların 4 lira olması için adeta yalvaran mesajlar paylaşıyordu. Eşi geri kalır mı, 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. 7 dakika, hıza bak hıza. Nice seviyesiz mesajları aktarmıyorum bile. Bu kafa ile CHP bırakınız iktidara gelmeyi kendi birliğini sağlayamaz. CHP'ye gönül veren vatandaşlarım bu tweet'lerden sonra bu kafanın benzerini artık ruh ikizi oldukları dünün BDP'nin bugünün HDP'sinin başına musallat etmişlerdir. Normalde marjinal derneklerin başında olması gereken kişileri başa koyduğunuzda böyle arıza durumlar ortaya çıkıyor.

"KARİKATÜR GİBİ BAŞKAN"

Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu gibi karikatür gibi birinin başında olduğu partiye de tencere kapa gibi böyle birisi yakışır. Kendini yakmaya teşebbüs eden vatandaşa "Gidip kendini sarayın önünde yaksaydın, sarayı da yaksaydın" diyecek kadar vicdan ve ahlak fukarasıdır. Ben ve arkadaşlarım suça teşvikten Bay Kemal hakkında davalarımızı açıyoruz. Bu nasıl siyaset? Bunların bedelini ödeyecekler. 15 Temmuz'da havalimanından kaçan ve sonra bu ihanete kontrollü darbe diyen bir başkanın il başkanı daha nasıl olabilir?

"ÜLKEMİZE DE CHP'YE DE YAZIK"

Terör örgütü mensuplarını göreve getiren bir zihniyet CHP'yi esir almıştır. Ülkemize de CHP'ye de yazık. Ana muhalefet partisinin bir avuç marjinal elinde olması demokrasimiz adına ayıptır. Siyaset dertleri çözme işidir. Milletin değerlerine, tarihine kültürüne hakaret etmek siyaset değildir. AK Parti olarak biz hizmet yarışında iddialıyız. İddialı olduğumuz için her seçimden yükselerek çıktır. CHP de nal toplayarak arkamızdan geldi."