KosovalÄ± SÄ±rp siyasetÃ§i Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kosova'daki "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Demokrasi ve Adalet" Halk Ä°nisiyatifi Genel BaÅŸkanÄ± Oliver Ä°vanovic, Kuzey Mitrovitsa ÅŸehrindeki ofisi Ã¶nÃ¼nde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
64 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp siyasetÃ§inin avukatÄ± Nebosja Vlajic, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°vanovic'in sabah saatlerinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da vÃ¼cudunun Ã¼st kÄ±smÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ä°vanovic'in aldÄ±ÄŸÄ± bu yaralar sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–te yandan Kosova Polisi BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Besim Hoti de saldÄ±rÄ±nÄ±n yerel saatle 08.00 sularÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
SilahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Kosova'daki savaÅŸta SÄ±rp paramiliter gruplarÄ±n komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan Ä°vanovic, savaÅŸta Arnavut sivillere yÃ¶nelik iÅŸlenen suÃ§lar nedeniyle 2016 yÄ±lÄ±nda 9 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti. YÃ¼ksek Mahkeme, 2017 yÄ±lÄ±nda bu kararÄ± bozmuÅŸ ve Ä°vanovicâ€™in yeniden yargÄ±lanmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.
Ä°vanovic, tutuksuz yargÄ±lanÄ±yordu.
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Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kalkilya kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede ÅŸehit olan Filistinli genÃ§ son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Riyad yÃ¶netimi, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimlerinde ek konutlar inÅŸa etme kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu, Yemen'de iÃ§ savaÅŸÄ±n patlak verdiÄŸi 2015'ten bu yana 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Hac yardÄ±mlarÄ± iÃ§in ayrÄ±lan paranÄ±n azÄ±nlÄ±klarÄ±n eÄŸitimine harcanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Papa Franciscus'un Åžili ziyaretinin bugÃ¼n baÅŸlamasÄ±yla, Araucania bÃ¶lgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateÅŸe verildi
Ãœlkenin resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ haber yayÄ±nladÄ±
Pakistan'da Ã§ok sayÄ±da din alimi intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak fetva yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rkiye vizesi almak isteyenler iÃ§in Beyrut'ta Ã¶zel ofis aÃ§Ä±ldÄ±
Rusya Meteoroloji Merkezine gÃ¶re, Moskova'da gÃ¼neÅŸ AralÄ±k 2017'de yalnÄ±zca 6-7 dakika gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, birkaÃ§ yÄ±l sonra (yÄ±lda) 1 milyar metrekÃ¼p Azerbaycan doÄŸalgazÄ±nÄ±n Bulgaristan'a gÃ¶nderileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nya Ã¼zerinde yaklaÅŸÄ±k 15 bin nÃ¼kleer silah baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor ve bu silahlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 14 bini sadece Rusya ve ABDâ€™nin kontrolÃ¼nde tutuluyor
UÃ§ak seferleri, ulusal havayolu ÅŸirketi "Azerbaijan Airlines"e baÄŸlÄ± kuruluÅŸ olan Azerbaycanâ€™Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli havayolu ÅŸirketi "Buta Airways" ile haftada bir kez olmak Ã¼zere SalÄ± gÃ¼nleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek
BMMYK, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkelerine dÃ¶nme planÄ± 'uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayanmasÄ±' gerekiyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail ordusu, BatÄ± Åžeria'da Yahudi iÅŸgalciler ya da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik bir eylemin ardÄ±ndan toplu cezalandÄ±rma politikasÄ± izliyor
Fransa Merkez BankasÄ±nÄ±n, Ã‡in para birimi yuanÄ± dÃ¶viz rezervlerine dahil ettiÄŸi belirtildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisinde yer alan Han Åžeyhun'a dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7 sivilin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi