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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:55, 16 Ocak 2018 SalÄ±
Balkanlar
12:46, 16 Ocak 2018 SalÄ±

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KosovalÄ± SÄ±rp siyasetÃ§i Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
KosovalÄ± SÄ±rp siyasetÃ§i Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Ä°vanovic, hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kosova'daki "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Demokrasi ve Adalet" Halk Ä°nisiyatifi Genel BaÅŸkanÄ± Oliver Ä°vanovic, Kuzey Mitrovitsa ÅŸehrindeki ofisi Ã¶nÃ¼nde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

64 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp siyasetÃ§inin avukatÄ± Nebosja Vlajic, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°vanovic'in sabah saatlerinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da vÃ¼cudunun Ã¼st kÄ±smÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ä°vanovic'in aldÄ±ÄŸÄ± bu yaralar sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–te yandan Kosova Polisi BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Besim Hoti de saldÄ±rÄ±nÄ±n yerel saatle 08.00 sularÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Kosova'daki savaÅŸta SÄ±rp paramiliter gruplarÄ±n komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan Ä°vanovic, savaÅŸta Arnavut sivillere yÃ¶nelik iÅŸlenen suÃ§lar nedeniyle 2016 yÄ±lÄ±nda 9 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti. YÃ¼ksek Mahkeme, 2017 yÄ±lÄ±nda bu kararÄ± bozmuÅŸ ve Ä°vanovicâ€™in yeniden yargÄ±lanmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.

Ä°vanovic, tutuksuz yargÄ±lanÄ±yordu.

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Ä°lgili Konular Kosova Oliver Ä°vanovic
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