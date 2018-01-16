13:03, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°ran'da 13. Ä°SÄ°PAB KonferansÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, "Ä°slam coÄŸrafyasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yabancÄ±lardan medet umulmamasÄ± ve Ä°slam Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini" belirtti.

BaÅŸkent Tahran'da dÃ¼zenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Parlamento BirliÄŸi (Ä°SÄ°PAB) 13'Ã¼ncÃ¼ KonferansÄ±'nda konuÅŸan Ruhani, "Ä°htilaflarÄ±mÄ±zÄ± kenara bÄ±rakmalÄ±yÄ±z. Ä°ÅŸ birliÄŸiyle insani ve maddi imkanlarÄ±mÄ±zdan istifade etmeli, yabancÄ±lara baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± azaltmalÄ± ve Ä°slam Ã¼lkelerinin geliÅŸmesine katkÄ± sunmalÄ±yÄ±z." dedi.

YabancÄ±lara dayanmamak iÃ§in Ä°slam Ã¼mmeti Ã§erÃ§evesinde baÄŸlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Ruhani, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YabancÄ±larÄ±n Ä°slam Ã¼lkelerindeki kaynaklarÄ± ele geÃ§irmelerinin neticesinde bu coÄŸrafyada yaÅŸayan halklar ekonomik ve sosyal fakirliÄŸe mahkum edildi. Bu sorunlarla mÃ¼cadele etmenin yolu dÄ±ÅŸarÄ±dan medet ummamaktÄ±r."

Ã–te yandan, Ä°SÄ°PAB 13. KonferansÄ± kapsamÄ±nda birliÄŸe yeni genel sekreter de seÃ§ildi. Senegal meclisi temsilcisi Muhammed KureyÅŸi Niyas Ä°SÄ°PAB yeni Genel Sekreteri oldu.

BirliÄŸin genel sekreterlik gÃ¶revini 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana Prof. Dr. Mahmut Erol KÄ±lÄ±Ã§ yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.

44 Ã¼lkeden temsilcinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 13'Ã¼ncÃ¼ Ä°SÄ°PAB KonferansÄ±'nda 17 Ã¼lke meclis baÅŸkanÄ±, 14'Ã¼ ise meclis baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± seviyesinde temsil edildi. Konferansa Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den herhangi bir katÄ±lÄ±m gerÃ§ekleÅŸmedi.

Konferans, yarÄ±n yayÄ±mlanacak sonuÃ§ bildirisiyle sona erecek.

Ä°SÄ°PAB HAKKINDA

Suudi Arabistan'Ä±n Cidde kenti merkezli Ä°Ä°T tarafÄ±ndan 1998 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan kararla kurulan Ä°SÄ°PAB'Ä±n hedeflerinden bazÄ±larÄ± ÅŸÃ¶yle:

"Ä°slam medeniyetinin farklÄ± yÃ¶nlerini vurgulayarak kutsal Ä°slam ilkelerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ± ve yayÄ±lmasÄ±, ortak hedefler oluÅŸturma amacÄ±yla diÄŸer parlamento, hÃ¼kÃ¼met veya sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle iliÅŸkilerin, iÅŸ birliÄŸinin ve koordinasyonunun gÃ¼Ã§lendirilmesi, adalet temelinde insan haklarÄ± ve insani ilkelere saygÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve savunulmasÄ±, bununla birlikte barÄ±ÅŸÄ±n tesisi iÃ§in dÃ¼nya halklarÄ± arasÄ±nda koordinasyonun gÃ¼Ã§lendirilmesi."

Merkezi Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da bulunan Ä°SÄ°PAB'Ä±n hali hazÄ±rda 54 Ã¼yesi var.