13:01, 16 Ocak 2018 Salı

Erdoğan'dan Afrin ve Münbiç harekatıyla ilgili yeni açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Adalet Şurası'nda akademisyenlerle ve yargı mensuplarıyla bir araya gelindiğini hatırlatarak, "Son günlerde yaşanan birtakım gelişmeler, faturası her ne kadar hükümetimize ve şahsımıza kesiliyor olsa da aslında yargının kendi iç tartışmalarının ürünüdür. Adalet Şurası'nın hem teoride hem de uygulamada bu sorunların çözümü konusunda yol gösterici müzakerelere zemin teşkil ettiğine inanıyorum." diye konuştu.

"HER BİR ARKADAŞIMDAN AYNISINI BEKLİYORUM"

Genel Başkan olarak Türkiye'yi bir baştan bir başa adım adım gezerek, her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşarak, ülke ve dünya gündemiyle ile ilgili görüşlerini paylaşarak vazifesini icra ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her bir arkadaşımdan aynısını bekliyorum. Türkiye'nin çevresinde yaşananlar ve içeride kurulan her gün yeni bir yüzüyle karşılaştığımız tuzaklar yükümüzü daha da artırıyor. AK Parti olarak ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmakla ve hedeflerine ulaştırmakla hep birlikte mükellefiz. Milletimiz kara kaşımıza, kara gözümüze meftun olduğu için değil, bu konudaki samimiyetimize ve becerimize güvendiği için ülkenin yönetimini bize emanet etti, ediyor. Gecemizi gündüzümüze katarak, tüm gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak milletimize layık olacak bir yönetimi sergilemek mecburiyetindeyiz. Bu kutlu mücadelenin fevkine varamamış, ehemmiyetini anlayamamış, önemini idrak edememiş hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi vaktimizi ve enerjimizi koltuk kavgalarıyla geçiremeyiz. Bizim verdiğimiz mücadele ikbal değil, istiklal ve istikbal mücadelesidir. Omuzlarımızdaki davanın büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Üstadın dediği gibi, biz ancak bu yolu, 'kim var' denildiğinde, sağına ve soluna bakınmadan 'ben varım' diyebilen dava ahlakına sahip kadrolarla yürüyebiliriz."

"CHP'DE YAŞANANLAR GÜNEY SINIRLARINDAKİ TEHDİTTEN BAĞIMSIZ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'de yaşananlar, ülkemizin, güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir. Türkiye'yi, güney sınırları boyunca, kurmak istedikleri bir terör koridoruyla kuşatmayı hedef alan projenin içerideki bir başka boyutu da CHP eliyle içeride siyaseti kuşatmaktır." dedi.

"EY NATO ŞU ANA KADAR SİZ NE TÜR BİR TAVIR ALDINIZ?"

Erdoğan "Burada özellikle NATO'ya da bir serzenişim var: Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?" dedi.

"SURİYE'DEKİ DİĞER TERÖR YUVALARINI DA BİRER BİRER DAĞITACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir." diye konuştu.

"AFRİN OPERASYONU SURİYELİ MUHALİFLERLE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Olası Afrin operasyonuna değinen Erdoğan, operasyonun Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapılacağını söyledi.

"REJİM DE SICAK BAKMIYOR"

Cumhurbaşkanı operasyonla ilgili Trump'ı aramayı düşünmediğini, Putin ile görüşmesinin ise devam ettiğini dile getirdi. ABD'nin Suriye sınırına kuracağı YPG ordusu için ise Erdoğan, "Neyin sınır güvenliği? Rejim de sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, AYM'nin tahliye kararlarıyla ilgili soruyu ise "Açıklama yapmayacağım, arkadaşlar konuştu" şeklinde yanıtladı.