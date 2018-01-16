Erdoğan'dan Afrin ve Münbiç harekatıyla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Adalet Şurası'nda akademisyenlerle ve yargı mensuplarıyla bir araya gelindiğini hatırlatarak, "Son günlerde yaşanan birtakım gelişmeler, faturası her ne kadar hükümetimize ve şahsımıza kesiliyor olsa da aslında yargının kendi iç tartışmalarının ürünüdür. Adalet Şurası'nın hem teoride hem de uygulamada bu sorunların çözümü konusunda yol gösterici müzakerelere zemin teşkil ettiğine inanıyorum." diye konuştu.
Genel Başkan olarak Türkiye'yi bir baştan bir başa adım adım gezerek, her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşarak, ülke ve dünya gündemiyle ile ilgili görüşlerini paylaşarak vazifesini icra ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Her bir arkadaşımdan aynısını bekliyorum. Türkiye'nin çevresinde yaşananlar ve içeride kurulan her gün yeni bir yüzüyle karşılaştığımız tuzaklar yükümüzü daha da artırıyor. AK Parti olarak ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmakla ve hedeflerine ulaştırmakla hep birlikte mükellefiz. Milletimiz kara kaşımıza, kara gözümüze meftun olduğu için değil, bu konudaki samimiyetimize ve becerimize güvendiği için ülkenin yönetimini bize emanet etti, ediyor. Gecemizi gündüzümüze katarak, tüm gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak milletimize layık olacak bir yönetimi sergilemek mecburiyetindeyiz. Bu kutlu mücadelenin fevkine varamamış, ehemmiyetini anlayamamış, önemini idrak edememiş hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi vaktimizi ve enerjimizi koltuk kavgalarıyla geçiremeyiz. Bizim verdiğimiz mücadele ikbal değil, istiklal ve istikbal mücadelesidir. Omuzlarımızdaki davanın büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Üstadın dediği gibi, biz ancak bu yolu, 'kim var' denildiğinde, sağına ve soluna bakınmadan 'ben varım' diyebilen dava ahlakına sahip kadrolarla yürüyebiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'de yaşananlar, ülkemizin, güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir. Türkiye'yi, güney sınırları boyunca, kurmak istedikleri bir terör koridoruyla kuşatmayı hedef alan projenin içerideki bir başka boyutu da CHP eliyle içeride siyaseti kuşatmaktır." dedi.
Erdoğan "Burada özellikle NATO'ya da bir serzenişim var: Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Olası Afrin operasyonuna değinen Erdoğan, operasyonun Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı operasyonla ilgili Trump'ı aramayı düşünmediğini, Putin ile görüşmesinin ise devam ettiğini dile getirdi. ABD'nin Suriye sınırına kuracağı YPG ordusu için ise Erdoğan, "Neyin sınır güvenliği? Rejim de sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, AYM'nin tahliye kararlarıyla ilgili soruyu ise "Açıklama yapmayacağım, arkadaşlar konuştu" şeklinde yanıtladı.
Başbakan Binali Yıldırım, "NATO'nun sınırları, Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz." dedi.
AA ekibi, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden,PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikleri izledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız." dedi. Erdoğan, olası Afrin operasyonunun Suriyeli muhalif unsurlarla birlikte yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbe girişimini engellemek için sokağa çıkanlara ilişkin, "Tekbir getirerek mi boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" ifadesini anımsatarak, "Ey Kılıçdaroğlu, ey Kemal efendi; söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Kimle yoldasın, ortada işte." dedi.
Nileyn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman, Sevakin Adası'nın, Sudan ve Türkiye ilişkileri açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD'nin vahşi batı saplantısından, beli silahlı kovboylardan müteşekkil çete mantığından kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır." dedi.
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kurum olarak hassas davranıp kaliteli işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Muhteşem bir kahramanlık destanı olan ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi, üzerine uzun zamandır çalıştığımız bir proje. Bu dizinin de beğenileceğine ve çok konuşulacağına inancım tam.” dedi.
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Başbakan Yıldırım ABD'nin terör ordusu kurma planına ilişkin "NATO içindeki bir ülke, Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde terör örgütüyle bir olup, askeri bir örgüt kuruyor. ABD bu yanlıştan vazgeçmelidir" dedi.
Diyarbakır'da hafta sonu gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 30 kilogram esrar ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin sıradan bir çadır devleti olmadığını ifade ederek, "Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor..." dedi