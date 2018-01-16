13:36, 16 Ocak 2018 Salı

Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaldırılması için çalışma sürüyor





Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaldırılması için uzman ekiplerce başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Trabzon Havalimanına indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağının kaldırılması amacıyla dün sabah kente gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekipleri, çalışmalarını bugün de sürdürdü. Sabah saatlerinde havalimanına gelen iş makineleri ve kepçeler, uçağın bulunduğu yerdeki toprak alanda yolu düzeltme çalışması yaptı. Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonlarıyla getirilen taş ve kaya parçaları ise uçağın çevresindeki yumuşak zeminli toprağa döküldü. Yetkililer, uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için gelecek olan vincin daha rahat çalışabilmesi ve yumuşak toprağın sorun oluşturmaması için bu çalışmanın yapıldığını bildirdi. Öte yandan, çalışmalar nedeniyle havalimanındaki uçak seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

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