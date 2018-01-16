GÃ¼ncelleme: 13:48, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Yunan mahkemesinden darbecinin gÃ¶zaltÄ± haline iliÅŸkin karar





Atina'daki Ä°lk Derece Ä°dari Mahkemesi, Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± yasal buldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'da mahkeme, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan darbeci askerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin itirazÄ± reddetti.Â Atina'daki Ä°lk Derece Ä°dari Mahkemesi, geÃ§en hafta sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in avukatlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan itirazÄ± reddetti.Â GerekÃ§eli kararda, darbecinin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan girmesinin "kamu dÃ¼zeni ve ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit" oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret edildi veÂ gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi iÃ§in yasal azami sÃ¼re olan 18 ayÄ±n dolmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Yunanistan BaÄŸÄ±msÄ±z Ä°ltica Komisyonu, Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n siyasi iltica talebini 29 AralÄ±k'ta kabul etmiÅŸti. Serbest kalan Ã–zkaynakÃ§Ä±, hÃ¼kÃ¼metin yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan iltica hakkÄ± askÄ±ya alÄ±narak tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ± 15 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

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