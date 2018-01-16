Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7 sivil daha hayatÄ±nÄ± kaybetti

Askeri muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± grup Heyet Tahrir Åžam'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§inde yer alan Han Åžeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilÃ§eleri ile El Gedfe, El Tuh, Tuka ve TÄ±bbeÅŸ kÃ¶ylerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.Â
Ä°dlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Han Åžeyhun'un kuzeyinde yer alan TÄ±bbeÅŸ kÃ¶yÃ¼ne Ã¼Ã§ hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±larda 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 kiÅŸi yaralandÄ±." dedi.
Hac Yusuf, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin altÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ocuk birinin kadÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini ifade eden Hac Yusuf, yaralÄ±larÄ±n bÃ¶lgedeki saÄŸlÄ±k merkezlerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine son bir ayda yoÄŸunlaÅŸan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 100'Ã¼n Ã¼zerinde sivil Ã¶ldÃ¼, 210'dan fazla sivil yaralandÄ±.
Suriye'nin kuzeyinde, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ili, 4-5 MayÄ±s 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afrin'deki PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ± desteklemediklerini ve onlarÄ± DEAÅž ile mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rmediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kalkilya kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede ÅŸehit olan Filistinli genÃ§ son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Riyad yÃ¶netimi, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimlerinde ek konutlar inÅŸa etme kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu, Yemen'de iÃ§ savaÅŸÄ±n patlak verdiÄŸi 2015'ten bu yana 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Hac yardÄ±mlarÄ± iÃ§in ayrÄ±lan paranÄ±n azÄ±nlÄ±klarÄ±n eÄŸitimine harcanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Papa Franciscus'un Åžili ziyaretinin bugÃ¼n baÅŸlamasÄ±yla, Araucania bÃ¶lgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateÅŸe verildi
Ãœlkenin resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ haber yayÄ±nladÄ±
Pakistan'da Ã§ok sayÄ±da din alimi intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak fetva yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rkiye vizesi almak isteyenler iÃ§in Beyrut'ta Ã¶zel ofis aÃ§Ä±ldÄ±
Rusya Meteoroloji Merkezine gÃ¶re, Moskova'da gÃ¼neÅŸ AralÄ±k 2017'de yalnÄ±zca 6-7 dakika gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, birkaÃ§ yÄ±l sonra (yÄ±lda) 1 milyar metrekÃ¼p Azerbaycan doÄŸalgazÄ±nÄ±n Bulgaristan'a gÃ¶nderileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nya Ã¼zerinde yaklaÅŸÄ±k 15 bin nÃ¼kleer silah baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor ve bu silahlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 14 bini sadece Rusya ve ABDâ€™nin kontrolÃ¼nde tutuluyor
UÃ§ak seferleri, ulusal havayolu ÅŸirketi "Azerbaijan Airlines"e baÄŸlÄ± kuruluÅŸ olan Azerbaycanâ€™Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli havayolu ÅŸirketi "Buta Airways" ile haftada bir kez olmak Ã¼zere SalÄ± gÃ¼nleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek
BMMYK, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkelerine dÃ¶nme planÄ± 'uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayanmasÄ±' gerekiyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail ordusu, BatÄ± Åžeria'da Yahudi iÅŸgalciler ya da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik bir eylemin ardÄ±ndan toplu cezalandÄ±rma politikasÄ± izliyor
Fransa Merkez BankasÄ±nÄ±n, Ã‡in para birimi yuanÄ± dÃ¶viz rezervlerine dahil ettiÄŸi belirtildi.