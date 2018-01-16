GÃ¼ncelleme: 13:59, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7 sivil daha hayatÄ±nÄ± kaybetti



Foto: ArÅŸiv

Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisinde yer alan Han Åžeyhun'a dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7 sivilin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Askeri muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± grup Heyet Tahrir Åžam'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§inde yer alan Han Åžeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilÃ§eleri ile El Gedfe, El Tuh, Tuka ve TÄ±bbeÅŸ kÃ¶ylerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.Â Ä°dlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Han Åžeyhun'un kuzeyinde yer alan TÄ±bbeÅŸ kÃ¶yÃ¼ne Ã¼Ã§ hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±larda 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 kiÅŸi yaralandÄ±." dedi. Hac Yusuf, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin altÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ocuk birinin kadÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi. Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini ifade eden Hac Yusuf, yaralÄ±larÄ±n bÃ¶lgedeki saÄŸlÄ±k merkezlerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine son bir ayda yoÄŸunlaÅŸan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 100'Ã¼n Ã¼zerinde sivil Ã¶ldÃ¼, 210'dan fazla sivil yaralandÄ±. Suriye'nin kuzeyinde, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ili, 4-5 MayÄ±s 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti.

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