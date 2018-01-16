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Genelkurmay Başkanı Akar: YPG'nin desteklenmesine müsaade etmeyeceğiz
Genelkurmay Başkanı Akar: YPG'nin desteklenmesine müsaade etmeyeceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılış oturumunda söz aldı.

Orgeneral Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır." ifadesini kullandı.

"YPG'NİN DESTEKLENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir." diyen Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz." diye konuştu.

Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.



İlgili Konular NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantı Hulusi Akar PKK/PYD/YPG
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