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19:55, 16 Ocak 2018 SalÄ±
Avrupa
14:22, 16 Ocak 2018 SalÄ±

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Fransa Merkez BankasÄ±, yuanÄ± dÃ¶viz rezervlerine dahil etti
Fransa Merkez BankasÄ±, yuanÄ± dÃ¶viz rezervlerine dahil etti

Fransa Merkez BankasÄ±nÄ±n, Ã‡in para birimi yuanÄ± dÃ¶viz rezervlerine dahil ettiÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z ekonomi gazetesi Les Echos'da yayÄ±mlanan haberde, Ã¼lkenin dÃ¶viz rezervlerinin bÃ¼yÃ¼k oranda ABD dolarÄ±na endeksli olduÄŸu, bir sÃ¼redir uluslararasÄ± dÃ¶viz Ã§eÅŸitliliÄŸi saÄŸlama politikasÄ± kapsamÄ±nda yuanÄ±n da kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Haberde, bu Ã§eÅŸitlilik oranÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±m hedefleri, likidite ve randÄ±man-risk optimizasyonuyla ilgili geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak zamanla gÃ¶zden geÃ§irilebileceÄŸi vurgulandÄ±.

YuanÄ±n ne zamandan beri dÃ¶viz rezervine dahil edildiÄŸi ile ilgili bilgi verilmezken, Ã¼lkede resmi rakamlarla 152 milyar avro olan rezervin 47 milyarlÄ±k kÄ±smÄ±nÄ±n yabancÄ± dÃ¶viz Ã¼zerinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haberde dÃ¶viz rezervine dahil edilen yuan miktarÄ± ise aÃ§Ä±klanmadÄ±.

Almanya Merkez BankasÄ± (Deutsche Bundesbank) tarafÄ±ndan bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yuanÄ±n dÃ¶viz rezervlerine dahil edilmesi kararÄ±nÄ±n 2017'de alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± fakat henÃ¼z yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) da Ã‡in'in Avro BÃ¶lgesi'nin Ã¶nemli ticari ortaklarÄ± arasÄ±na girdiÄŸini belirtmiÅŸ ve haziranda 500 milyon avro tutarÄ±nda yuanÄ± dÃ¶viz rezervlerine dahil etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular fransa Ã‡in yuan
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