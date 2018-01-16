14:38, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°srail'in bireysel eylemleri "toplu cezalandÄ±rma siyaseti"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail ordusunun, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da Yahudi iÅŸgalciler ya da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik bir eylemin ardÄ±ndan "toplu cezalandÄ±rma politikasÄ±" izlediÄŸi ifade ediliyor.

BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Nablus kenti Ã§evresindeki Havat Gilad Yahudi iÅŸgal birimi yakÄ±nÄ±nda 9 Ocak'ta bir Yahudi iÅŸgalcinin, durakta beklerken yoldan hÄ±zla geÃ§en bir araÃ§tan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Ä°srail ordusu Ã¢deta kentin tamamÄ±nÄ± cezalandÄ±rÄ±yor.

Ä°srail ordusunun, olayÄ±n ardÄ±ndan Nablus'taki kontrol noktalarÄ±ndan geÃ§iÅŸleri yasaklamasÄ±, bÃ¶lgeye giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± engellemesi, bÃ¶lge halkÄ±nÄ± alternatif yollar aramaya sevk ediyor.

BÃ¶lge sakinleri, kent giriÅŸlerinde yer alan kontrol noktalarÄ±nÄ±n da 2000'lerde patlak veren ikinci intifadada uygulanan benzer toplu cezalandÄ±rmalar kapsamÄ±nda inÅŸa edildiÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor.

Kentlerin abluka altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra olayÄ±n vuku bulduÄŸu alanda arama-tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan Ä°srail askerlerinin Ã§evre kÃ¶ylere baskÄ±n dÃ¼zenlemesi, Filistinlilere ait ev ve arazileri yaÄŸmalamasÄ± bÃ¶lgede gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±rÄ±yor.

Nablus kentinin batÄ±sÄ±ndaki Tell beldesinde otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapan Ahmed Ramazan, Ä°srail askerlerinin, Filistinlilere ait bÃ¶lgelerdeki giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hem yolcular hem de ÅŸofÃ¶rlerin risk altÄ±nda olduÄŸunu ifade etti. Ramazan, "Filistinliler iÅŸlerine ulaÅŸmak iÃ§in toprak ya da daÄŸlÄ±k yollarÄ± kullanÄ±yorlar. Bu da vakit ve efor kaybÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra risk anlamÄ±na geliyor." dedi.

Bu durumun, ikinci intifada sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan uygulanan yÃ¶ntemleri hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ramazan, "O dÃ¶nemde de BatÄ± Åžeria'daki kentler birbirlerinden izole bir hale getirilmiÅŸ, vatandaÅŸlar ulaÅŸÄ±m iÃ§in daÄŸlÄ±k yollarÄ± kullanmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

TOPLU CEZALANDIRMA SÄ°LAHI

Filistinli yazar Saray Arabi ise "Ä°srail'in, BatÄ± Åžeria'daki direniÅŸ eylemlerini abluka altÄ±na almak iÃ§in toplu cezalandÄ±rma siyasetini bir silah gibi kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Arabi, bu uygulamalarÄ±n tarihsel sÃ¼recine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri, 1987'deki birinci intifadada BatÄ± Åžeria'nÄ±n geniÅŸ alanlarÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±yla toplu cezalandÄ±rma siyaseti uyguladÄ±. 2000'deki ikinci intifada ise kent kent abluka uygulayarak, bÃ¶lgeleri birbirinden ayÄ±rdÄ±, evleri yÄ±ktÄ±."

Arabi, Ä°srail ordusunun aranan birinin ya da bir direniÅŸÃ§inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ailesi veya yakÄ±nlarÄ±nÄ± da gÃ¶zaltÄ±na alma siyaseti uyguladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Ä°srail, bu siyaset ile Filistin kamuoyunda direniÅŸÃ§iler ya da direniÅŸ eylemi dÃ¼zenlemek isteyenler Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.

ZÄ°HÄ°N DAÄžLAMA SÄ°YASETÄ°

Ã–zellikle ikinci intifadadan sonra uygulanan bu siyaseti "zihin daÄŸlama" ÅŸeklinde isimlendiren Arabi, Ä°srail'in son gÃ¼nlerde Nablus'ta yaÅŸananlarda olduÄŸu gibi kentlerdeki kontrol noktalarÄ±nÄ± geÃ§iÅŸlere kapatarak Filistinlilere "Bu tÃ¼r eylemlerinin bedelini iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin deÄŸil kendisinin Ã¶deyeceÄŸini" hissettirmek istediÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin Filistin halkÄ±nÄ± provoke etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arabi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz Ä±rkÃ§Ä± bir iÅŸgalden bahsediyoruz. Bu iÅŸgal, Filistinlileri, herhangi bir eylem olmasa da toplu ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±yor, Yahudi yerleÅŸimcilere Filistinlilerden farklÄ± imtiyazlar tanÄ±yor. Hastalar, kapalÄ± kontrol noktalarÄ±ndan geÃ§emediÄŸi iÃ§in hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Bu iÅŸgalin doÄŸal politikasÄ±nda var olan Ä±rkÃ§Ä± siyaseti."

Toplu cezalandÄ±rmanÄ±n Filistinlileri etkilemediÄŸini sÃ¶ylemenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Arabi, ancak bu uygulamalarÄ±n iÅŸgalle mÃ¼cadelede halk iÃ§in bir an bile engel teÅŸkil etmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

EV YIKMA CEZASI

Ä°srail'in "toplu cezalandÄ±rma" uygulamalarÄ± arasÄ±nda Filistinlilerin evlerini yÄ±kmak da bulunuyor.

Ä°srailli insan haklarÄ± kuruluÅŸu B'Tselem tarafÄ±ndan 11 KasÄ±m 2017'de yayÄ±mlanan raporda, "Toplu cezalandÄ±rma kapsamÄ±nda evlerin yÄ±kÄ±lmasÄ±, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria, DoÄŸu KudÃ¼s ve Gazze'de uyguladÄ±ÄŸÄ± en aÅŸÄ±rÄ± yÃ¶ntemlerden birisi. Ä°srail, bu siyaset kapsamÄ±nda yÃ¼zlerce evi yÄ±ktÄ±, binlerce kiÅŸi evsiz kaldÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Raporda "ev yÄ±kma siyasetinin", bir ÅŸey yapmamÄ±ÅŸ ya da yapmasÄ±ndan ÅŸÃ¼phe edilmeyen kiÅŸilere zarar verme maksadÄ±yla hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, sadece "Ä°srail vatandaÅŸlarÄ± veya gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine zarar veren ya da zarar vermeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yakÄ±nÄ±" olduklarÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir muameleyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Ã§ok sayÄ±da Filistinli olduÄŸu belirtildi.

B'Tselem'in geÃ§en eylÃ¼lde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda da KudÃ¼s'teki Har Adar yerleÅŸim biriminde dÃ¼zenlenen ve 3 Ä°sraillinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan olayÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netiminin 40 bin Filistinliye yÃ¶nelik "toplu cezalandÄ±rma siyaseti" uyguladÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.