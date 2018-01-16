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19:55, 16 Ocak 2018 SalÄ±
Asya
14:53, 16 Ocak 2018 SalÄ±

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ArakanlÄ±larÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ "GÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±nca" olacak
ArakanlÄ±larÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼

BMMYK, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkelerine dÃ¶nme planÄ± 'uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayanmasÄ±' gerekiyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) Ã¼lkelerine dÃ¶nme planÄ±nÄ±n "uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayanmasÄ±" gerektiÄŸini bildirdi.

BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililerin baÅŸkent Nepido'da RohingyalarÄ±n Myanmar'a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerine iliÅŸkin lojistik konularÄ± ele almak Ã¼zere toplanmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine ancak kendi tercihleriyle dÃ¶nebilmelerini arzu ettiklerini sÃ¶yleyen Mahecic, "SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n BangladeÅŸ ve Myanmar'a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinde gÃ¼venliklerinin garanti altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in mÃ¼zakerelerin bir parÃ§asÄ± olmaya ve sorunlarÄ± dinlemeye hazÄ±rÄ±z." dedi.

Mahecic, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinde Ã§Ã¶zÃ¼m gereken bÃ¼yÃ¼k zorluklar olduÄŸunu vurgulayarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ±nÄ±n "uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayanmasÄ±" gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Halen Arakan eyaletinde bulunan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumunun tespiti ve insani yardÄ±m yapÄ±labilmesi iÃ§in bÃ¶lgeye engelsiz ve acil eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Mahecic, BangladeÅŸ'teki kamplardaki insani yardÄ±mlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini kaydetti.

MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer, Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkelerine dÃ¶nme planÄ±nÄ± ele almak Ã¼zere dÃ¼n bir araya gelmiÅŸti.

Nepido'da gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Myanmar Sosyal Refah, YardÄ±m ve Ä°skan BakanÄ± Win Myat Aye, BangladeÅŸ'e kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinin gelecek hafta baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± en son rakamlara gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e geÃ§ti. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.

Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y kundaklandÄ±.



Ä°lgili Konular Myanmar ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar BMMYK
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