ArakanlÄ±larÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) Ã¼lkelerine dÃ¶nme planÄ±nÄ±n "uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayanmasÄ±" gerektiÄŸini bildirdi.
BMMYK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililerin baÅŸkent Nepido'da RohingyalarÄ±n Myanmar'a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerine iliÅŸkin lojistik konularÄ± ele almak Ã¼zere toplanmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine ancak kendi tercihleriyle dÃ¶nebilmelerini arzu ettiklerini sÃ¶yleyen Mahecic, "SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n BangladeÅŸ ve Myanmar'a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinde gÃ¼venliklerinin garanti altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in mÃ¼zakerelerin bir parÃ§asÄ± olmaya ve sorunlarÄ± dinlemeye hazÄ±rÄ±z." dedi.
Mahecic, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinde Ã§Ã¶zÃ¼m gereken bÃ¼yÃ¼k zorluklar olduÄŸunu vurgulayarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ±nÄ±n "uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayanmasÄ±" gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Halen Arakan eyaletinde bulunan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumunun tespiti ve insani yardÄ±m yapÄ±labilmesi iÃ§in bÃ¶lgeye engelsiz ve acil eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Mahecic, BangladeÅŸ'teki kamplardaki insani yardÄ±mlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini kaydetti.
MyanmarlÄ± ve BangladeÅŸli yetkililer, Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkelerine dÃ¶nme planÄ±nÄ± ele almak Ã¼zere dÃ¼n bir araya gelmiÅŸti.
Nepido'da gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Myanmar Sosyal Refah, YardÄ±m ve Ä°skan BakanÄ± Win Myat Aye, BangladeÅŸ'e kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinin gelecek hafta baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.
BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± en son rakamlara gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e geÃ§ti. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.
Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y kundaklandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kalkilya kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede ÅŸehit olan Filistinli genÃ§ son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Riyad yÃ¶netimi, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimlerinde ek konutlar inÅŸa etme kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu, Yemen'de iÃ§ savaÅŸÄ±n patlak verdiÄŸi 2015'ten bu yana 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Hac yardÄ±mlarÄ± iÃ§in ayrÄ±lan paranÄ±n azÄ±nlÄ±klarÄ±n eÄŸitimine harcanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
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Ãœlkenin resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ haber yayÄ±nladÄ±
Pakistan'da Ã§ok sayÄ±da din alimi intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak fetva yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rkiye vizesi almak isteyenler iÃ§in Beyrut'ta Ã¶zel ofis aÃ§Ä±ldÄ±
Rusya Meteoroloji Merkezine gÃ¶re, Moskova'da gÃ¼neÅŸ AralÄ±k 2017'de yalnÄ±zca 6-7 dakika gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, birkaÃ§ yÄ±l sonra (yÄ±lda) 1 milyar metrekÃ¼p Azerbaycan doÄŸalgazÄ±nÄ±n Bulgaristan'a gÃ¶nderileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nya Ã¼zerinde yaklaÅŸÄ±k 15 bin nÃ¼kleer silah baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor ve bu silahlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 14 bini sadece Rusya ve ABDâ€™nin kontrolÃ¼nde tutuluyor
UÃ§ak seferleri, ulusal havayolu ÅŸirketi "Azerbaijan Airlines"e baÄŸlÄ± kuruluÅŸ olan Azerbaycanâ€™Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli havayolu ÅŸirketi "Buta Airways" ile haftada bir kez olmak Ã¼zere SalÄ± gÃ¼nleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek
BMMYK, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkelerine dÃ¶nme planÄ± 'uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayanmasÄ±' gerekiyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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Fransa Merkez BankasÄ±nÄ±n, Ã‡in para birimi yuanÄ± dÃ¶viz rezervlerine dahil ettiÄŸi belirtildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisinde yer alan Han Åžeyhun'a dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7 sivilin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi