15:12, 16 Ocak 2018 Salı

Bulgaristan-Azerbaycan'ın ilk direkt havayolu hattı açıldı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizad, Geydar Aliyev Havaalanında Bakü ve Sofya arasında ilk direkt havayolu hattının açılışını gerçekleştirdiler.

Uçak seferleri, ulusal havayolu şirketi "Azerbaijan Airlines"e bağlı kuruluş olan Azerbaycan’ın düşük maliyetli havayolu şirketi "Buta Airways" ile haftada bir kez olmak üzere Salı günleri gerçekleştirilecek. Bu şekilde Bulgaristan, Avrupa Birliği'nde (AB) "Buta Airways "'in doğrudan uçuş yapacağı ilk destinasyon haline geldi.

İki Başbakanın ifadelerine göre Bulgaristan ve Azerbaycan’ın başkentleri arasındaki doğrudan havayolu hattının açılması iş ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak ve her iki ülkenin turizmini geliştirecektir.

Açılış töreninde konuşan Borisov, “Bulgaristan vatandaşları şimdi bu harika ülkeye sadece 29 avroya uçabilirler” dedi.

Bulgaristan Başbakanı,” Bu havayolunun açılması, Azerilerin kayak yapmak ve yazın turist olarak ülkemize gelip, kültürel ve tarihi güzelliklerimizi keşfetmeleri için harika bir fırsattır. Aynı zamanda Bulgarlar sadece 3 saat içinde birçok geleneğe sahip harika bir ülkeye gidebilirler" diye kaydetti.

Bakü’den Sofya’ya uçan ilk uçağın Sofya Havalimanına iniş yapmasından sonra Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı İvaylo Moskovski, Bulgaristan’da da Bulgaristan ve Azerbaycan arasındaki ilk direkt havayolu hattının açılışını gerçekleştirecek.

Uçak hattının ilk yolcular arasında Borisov’un başkanlığındaki Bulgaristan heyetinde yer alan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ve Tarım, Gıda ve Orman Bakanı Rumen Porojanov da bulunuyor.

Sofya Havalimanı’ndaki açılış töreni Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçisi Nargiz Gurbanova ile ortaklaşa düzenlendi.

Bakü ve Sofya arasında ilk direkt havayolu hattının açılması, 2015 yılında Bulgaristan’a gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in Başbakan Borisov ile görüşmesi sırasında kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Kırcaali Haber