15:16, 16 Ocak 2018 SalÄ±

DÃ¼nyadaki nÃ¼kleer silahlarÄ±n yÃ¼zde 95'i ABD ve Rusya'nÄ±n





DÃ¼nya Ã¼zerinde yaklaÅŸÄ±k 15 bin nÃ¼kleer silah baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor ve bu silahlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 14 bini sadece Rusya ve ABDâ€™nin kontrolÃ¼nde tutuluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ (SIPRI) ve NÃ¼kleer SilahlarÄ±n Ä°mha Edilmesi KampanyasÄ±â€™ndan (ICAN) derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re dÃ¼nya Ã¼zerinde yaklaÅŸÄ±k 15 bin nÃ¼kleer silah baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor ve bu silahlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 14 bini sadece Rusya ve ABDâ€™nin kontrolÃ¼nde tutuluyor. AyrÄ±ca, Fransa'nÄ±n 300, Ã‡in'in 270, Ä°ngiltere'nin 215, Pakistan'Ä±n 140, Hindistan'Ä±n 130, Ä°srail'in 80, Kuzey Kore'nin 60 nÃ¼kleer savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip olduÄŸu tahmin ediliyor.

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