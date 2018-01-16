15:35, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°stanbul'da 9 bin 10 Ã§ocuk otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Otizmde Tarama, TanÄ±lama ve EÄŸitim Modelinin GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda, Ä°stanbul'da bir yÄ±lda 9 bin 10 Ã§ocuk otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§ti.

Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, Tohum Otizm VakfÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projenin kapanÄ±ÅŸ programÄ± ÅžiÅŸli'de bir otelde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Bir yÄ±l sÃ¼ren proje vesilesiyle 18-36 aylÄ±k 9 bin 10 Ã§ocuÄŸun otizm riski aÃ§Ä±sÄ±ndan taramasÄ± ve tanÄ±lamasÄ± yapÄ±ldÄ±, otizm tanÄ±sÄ± almÄ±ÅŸ 0-6 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n da eÄŸitim sisteminde yer bulmalarÄ± ve aldÄ±klarÄ± eÄŸitimin niteliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Bu kapsamda, otizmin tek tedavi yÃ¶ntemi olan erken tanÄ± ve yoÄŸun eÄŸitime yÃ¶nelik model oluÅŸturulmasÄ± amaÃ§landÄ±.

Tohum Otizm VakfÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BetÃ¼l Selcen Ã–zer, 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da 31 ilÃ§ede 127 aile saÄŸlÄ±k merkezinde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ 167 aile hekimi ve 88 aile saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tarafÄ±ndan 18-36 aylÄ±k 9 bin 10 Ã§ocuÄŸun otizm tarama Ã¶lÃ§eÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–zer, tarama sonunda ilk aÅŸamada 911, ikinci aÅŸamada ise 322 Ã§ocuÄŸun "riskli" bulunduÄŸunu aktararak, muayenesi yapÄ±lan 234 Ã§ocuktan 73'Ã¼nÃ¼n ise otizm tanÄ±sÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Projenin bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu sÃ¼renin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã–zer, "KeÅŸke daha uzun vadeli fon alabilseydik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã§ocuklarÄ± takip de etmek istiyoruz." dedi.

Ã–zer, 2006 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyada her 170 Ã§ocuktan birinin otizm riski ile dÃ¼nyaya geldiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Otizm gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla artmaktadÄ±r. BugÃ¼n doÄŸan her 68 Ã§ocuktan biri otizm riski ile dÃ¼nyaya gelmektedir. DÃ¼nyada her 20 dakikada bir Ã§ocuk otizm tanÄ±sÄ± almaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Tohum Otizm VakfÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aylin Sezgin de kendi Ã§ocuÄŸunun da otizmli olduÄŸunu, 19 yÄ±l Ã¶nce yeterli bilgiye ulaÅŸabilecek kaynak ve tedavi iÃ§in doktor bulamadÄ±ÄŸÄ±ndan tedavi iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiklerini sÃ¶yledi.

Otizmli Ã§ocuÄŸa sahip anne olarak bu konuda araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Sezgin, "Eskiden bu konuda Ã§Ã¶zÃ¼m elde etmek iÃ§in Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorduk. Åžimdi artÄ±k Ã¼lkemizde tedavi mÃ¼mkÃ¼n." dedi.

Projenin topluma Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Sezgin, her ilde otizmli Ã§ocuklar iÃ§in bakÄ±m evleri aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.

Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. Abdullah Emre GÃ¼ner ise otizm konusunda erken tanÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸindi.

Kendi bÃ¼nyelerinde ailelere "erken tanÄ±" eÄŸitimleri verdiklerini anlatan GÃ¼ner, "Her sene Ä°stanbul'da 240 bin Ã§ocuk doÄŸuyor. Biz de koruyucu hekimlik ve erken tanÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ faaliyetlere destek veriyoruz." diye konuÅŸtu.

Ä°l Milli EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammet Fatih Ã‡epni, kentte 10 bin 500 Ã¶ÄŸrencinin Ã¶zel eÄŸitim okullarÄ±nda ders gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, devlet okullarÄ±nda 772, Ã¶zel okullarda ise 347 otizm tanÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencinin bulunduÄŸunu dile getirdi.

Ã‡ocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Ã–zgÃ¼r Ã–ner, "Erken tanÄ±dan baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸama giden yol" olarak tanÄ±mlanan proje Ã§erÃ§evesinde elde edilen istatistiki verilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir sunum yaptÄ±.