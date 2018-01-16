Ä°stanbul'da 9 bin 10 Ã§ocuk otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
"Otizmde Tarama, TanÄ±lama ve EÄŸitim Modelinin GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda, Ä°stanbul'da bir yÄ±lda 9 bin 10 Ã§ocuk otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§ti.
Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, Tohum Otizm VakfÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projenin kapanÄ±ÅŸ programÄ± ÅžiÅŸli'de bir otelde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Bir yÄ±l sÃ¼ren proje vesilesiyle 18-36 aylÄ±k 9 bin 10 Ã§ocuÄŸun otizm riski aÃ§Ä±sÄ±ndan taramasÄ± ve tanÄ±lamasÄ± yapÄ±ldÄ±, otizm tanÄ±sÄ± almÄ±ÅŸ 0-6 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n da eÄŸitim sisteminde yer bulmalarÄ± ve aldÄ±klarÄ± eÄŸitimin niteliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Bu kapsamda, otizmin tek tedavi yÃ¶ntemi olan erken tanÄ± ve yoÄŸun eÄŸitime yÃ¶nelik model oluÅŸturulmasÄ± amaÃ§landÄ±.
Tohum Otizm VakfÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BetÃ¼l Selcen Ã–zer, 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da 31 ilÃ§ede 127 aile saÄŸlÄ±k merkezinde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ 167 aile hekimi ve 88 aile saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tarafÄ±ndan 18-36 aylÄ±k 9 bin 10 Ã§ocuÄŸun otizm tarama Ã¶lÃ§eÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–zer, tarama sonunda ilk aÅŸamada 911, ikinci aÅŸamada ise 322 Ã§ocuÄŸun "riskli" bulunduÄŸunu aktararak, muayenesi yapÄ±lan 234 Ã§ocuktan 73'Ã¼nÃ¼n ise otizm tanÄ±sÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Projenin bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu sÃ¼renin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã–zer, "KeÅŸke daha uzun vadeli fon alabilseydik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã§ocuklarÄ± takip de etmek istiyoruz." dedi.
Ã–zer, 2006 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyada her 170 Ã§ocuktan birinin otizm riski ile dÃ¼nyaya geldiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Otizm gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla artmaktadÄ±r. BugÃ¼n doÄŸan her 68 Ã§ocuktan biri otizm riski ile dÃ¼nyaya gelmektedir. DÃ¼nyada her 20 dakikada bir Ã§ocuk otizm tanÄ±sÄ± almaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Tohum Otizm VakfÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aylin Sezgin de kendi Ã§ocuÄŸunun da otizmli olduÄŸunu, 19 yÄ±l Ã¶nce yeterli bilgiye ulaÅŸabilecek kaynak ve tedavi iÃ§in doktor bulamadÄ±ÄŸÄ±ndan tedavi iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiklerini sÃ¶yledi.
Otizmli Ã§ocuÄŸa sahip anne olarak bu konuda araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Sezgin, "Eskiden bu konuda Ã§Ã¶zÃ¼m elde etmek iÃ§in Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorduk. Åžimdi artÄ±k Ã¼lkemizde tedavi mÃ¼mkÃ¼n." dedi.
Projenin topluma Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Sezgin, her ilde otizmli Ã§ocuklar iÃ§in bakÄ±m evleri aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. Abdullah Emre GÃ¼ner ise otizm konusunda erken tanÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸindi.
Kendi bÃ¼nyelerinde ailelere "erken tanÄ±" eÄŸitimleri verdiklerini anlatan GÃ¼ner, "Her sene Ä°stanbul'da 240 bin Ã§ocuk doÄŸuyor. Biz de koruyucu hekimlik ve erken tanÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ faaliyetlere destek veriyoruz." diye konuÅŸtu.
Ä°l Milli EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammet Fatih Ã‡epni, kentte 10 bin 500 Ã¶ÄŸrencinin Ã¶zel eÄŸitim okullarÄ±nda ders gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, devlet okullarÄ±nda 772, Ã¶zel okullarda ise 347 otizm tanÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencinin bulunduÄŸunu dile getirdi.
Ã‡ocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Ã–zgÃ¼r Ã–ner, "Erken tanÄ±dan baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸama giden yol" olarak tanÄ±mlanan proje Ã§erÃ§evesinde elde edilen istatistiki verilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir sunum yaptÄ±.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliÅŸtirme, yayÄ±mlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n etkili ve verimli bir ÅŸekilde aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, Tohum Otizm VakfÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Otizmde Tarama, TanÄ±lama ve EÄŸitim Modelinin GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda, 18-36 aylÄ±k toplam 9 bin 10 Ã§ocuk otizm tarama Ã¶lÃ§eÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§irildi
KDK'nin, ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼m Ã§ubuklarÄ±, insÃ¼lin pompasÄ± ve aparatlarÄ± ile sensÃ¶rlere eriÅŸim saÄŸlanmasÄ± konusundaki tavsiye kararÄ± diyabet hastalarÄ±nÄ± umutlandÄ±rdÄ±
MEB, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu ile TDK'nin iÅŸ birliÄŸiyle, Ã¶ÄŸretmenler ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencileri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada dereceye girenlere Ã¶dÃ¼lleri yarÄ±n tÃ¶renle verilecek
TÃ¼rkiye'nin, tÃ¼berkÃ¼lozla mÃ¼cadelesinde etkin ÅŸekilde kullanÄ±lan, hastalÄ±ÄŸÄ±n erken tanÄ±, tedavi ve bulaÅŸma riskini Ã¶nlemede Ã¶nemli rol oynayan "mobil verem tarama araÃ§larÄ±" ile Ä°stanbul'da 2016'da yaklaÅŸÄ±k 24 bin kiÅŸi tarandÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 35 Ã¼lkede 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yeterlilik SÄ±navÄ±'na baÅŸvuru oranÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 60 arttÄ±.
Ã–ÄŸretmenlerin Ã¶zÃ¼r grubu yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 12.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±
MEB Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdem, "Demokratik atÄ±lÄ±mlarÄ±mÄ±z ve yÃ¼kselen ekonomik performansÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aktif ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ dÄ±ÅŸ politika sonucunda bÃ¶lgemizdeki ve dÃ¼nyadaki TÃ¼rkiye imajÄ± tamamen deÄŸiÅŸmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fikret YÃ¼ksel VakfÄ±'nÄ±n bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi First Robotics Competitions (FRC)'nin Turkish Off-Season TurnuvasÄ±â€™nda Avrupa SÄ±nav Koleji Eurobotics takÄ±mÄ± TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti
Ã–SYM'de, TUS'un niteliÄŸini artÄ±rma, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme ve Ã¶zellikle soru iptal davalarÄ± nedeniyle geciken sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sÃ¼reÃ§lerini iyileÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã¶nlemler ele alÄ±ndÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "Ã–ÄŸretmen ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay duyurusuna Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. 20 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± yabancÄ± dil oturumunda IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca testlerine ek olarak ArapcÌ§a ve RuscÌ§a testlerinin de yer alacaÄŸÄ± duyuruldu
TÃ¼rkiye'den 17 Ã¼niversite, dÃ¼nya genel sÄ±ralamasÄ± yapan 10 kurumdan en az 6'sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± listeye girme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, HIV'li hastanÄ±n ameliyatÄ±na doktorlarÄ±n girmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, ilgili Ã¼niversite tarafÄ±ndan gerekli inceleme ve soruÅŸturmalar yapÄ±larak sonuÃ§ SaÄŸlÄ±k Meslekleri Kurulu'na intikal ettirileceÄŸi bildirildi.
Yozgat'ta diplomasÄ±nÄ±n sahte olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±nca gÃ¶revden alÄ±nan Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunuldu
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'te geÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Tiflis Okulunda, TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler ana dillerinde eÄŸitim alÄ±yor.