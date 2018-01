Ä°stanbul'da 9 bin 10 Ã§ocuk otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§ti

15:35, 16 Ocak 2018 Salı

İstanbul'da 9 bin 10 çocuk otizm riski taramasından geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, İstanbul'da bir yılda 9 bin 10 çocuk otizm riski taramasından geçti.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürülüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projenin kapanış programı Şişli'de bir otelde gerçekleştirildi.

Bir yıl süren proje vesilesiyle 18-36 aylık 9 bin 10 çocuğun otizm riski açısından taraması ve tanılaması yapıldı, otizm tanısı almış 0-6 yaş aralığındaki çocukların da eğitim sisteminde yer bulmaları ve aldıkları eğitimin niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, otizmin tek tedavi yöntemi olan erken tanı ve yoğun eğitime yönelik model oluşturulması amaçlandı.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, 2017 yılında İstanbul'da 31 ilçede 127 aile sağlık merkezinde gönüllü 167 aile hekimi ve 88 aile sağlık çalışanı tarafından 18-36 aylık 9 bin 10 çocuğun otizm tarama ölçeği yazılımı kullanılarak otizm riski taramasından geçirildiğini söyledi.

Özer, tarama sonunda ilk aşamada 911, ikinci aşamada ise 322 çocuğun "riskli" bulunduğunu aktararak, muayenesi yapılan 234 çocuktan 73'ünün ise otizm tanısı aldığını ifade etti.

Projenin bir yıl sürdüğünü, bu sürenin yeterli olmadığını dile getiren Özer, "Keşke daha uzun vadeli fon alabilseydik. Çünkü bu çocukları takip de etmek istiyoruz." dedi.

Özer, 2006 yılında dünyada her 170 çocuktan birinin otizm riski ile dünyaya geldiğine dikkati çekerek, "Otizm görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artmaktadır. Bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya gelmektedir. Dünyada her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı almaktadır." ifadelerini kullandı.

Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin de kendi çocuğunun da otizmli olduğunu, 19 yıl önce yeterli bilgiye ulaşabilecek kaynak ve tedavi için doktor bulamadığından tedavi için yurt dışına gittiklerini söyledi.

Otizmli çocuğa sahip anne olarak bu konuda araştırmalar yaptığını vurgulayan Sezgin, "Eskiden bu konuda çözüm elde etmek için çocuklarımızı yurt dışına götürüyorduk. Şimdi artık ülkemizde tedavi mümkün." dedi.

Projenin topluma önemli katkılar sağlayacağını belirten Sezgin, her ilde otizmli çocuklar için bakım evleri açılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

İl Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner ise otizm konusunda erken tanının önemine değindi.

Kendi bünyelerinde ailelere "erken tanı" eğitimleri verdiklerini anlatan Güner, "Her sene İstanbul'da 240 bin çocuk doğuyor. Biz de koruyucu hekimlik ve erken tanı için her türlü faaliyetlere destek veriyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Fatih Çepni, kentte 10 bin 500 öğrencinin özel eğitim okullarında ders gördüğünü, devlet okullarında 772, özel okullarda ise 347 otizm tanılı öğrencinin bulunduğunu dile getirdi.

Çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner, "Erken tanıdan bağımsız yaşama giden yol" olarak tanımlanan proje çerçevesinde elde edilen istatistiki verilerin yer aldığı bir sunum yaptı.