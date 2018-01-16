15:49, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Azerbaycan'dan Bulgaristan'a 1 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, GÃ¼ney Gaz Koridoru faaliyete baÅŸladÄ±ktan sonra Bulgaristan'a yÄ±lda 1 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz gÃ¶ndereceklerini, Azerbaycan Devlet Petrol Åžirketinin (SOCAR) de Bulgaristan'da doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenebileceÄŸini bildirdi.

Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, temaslarda bulunmak iÃ§in geldiÄŸi Azerbaycan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev tarafÄ±ndan kabul edildi. Ä°kili ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiren Borisov ve Aliyev, daha sonra ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Aliyev, Azerbaycan ve Bulgaristan arasÄ±ndaki siyasi iliÅŸkilerin iyi dÃ¼zeyde olduÄŸunu belirterek ticaret hacminin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede enerji konusunu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Aliyev, Azerbaycan'Ä±n 2,6 trilyon metrekÃ¼p doÄŸalgaz rezervine sahip olduÄŸunu, GÃ¼ney Kafkasya Boru HattÄ±, TANAP ve TAP'tan oluÅŸan GÃ¼ney Gaz Koridoru ile Avrupa'nÄ±n enerji gÃ¼venliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Aliyev, "BirkaÃ§ yÄ±l sonra (yÄ±lda) 1 milyar metrekÃ¼p Azerbaycan doÄŸalgazÄ±nÄ±n Bulgaristan'a gÃ¶nderileceÄŸini dikkate alarak ilgili kurumlara, SOCAR'Ä±n Bulgaristan'da doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ±yla ilgili olanaklarÄ± araÅŸtÄ±rma talimatÄ± verdik. SOCAR, GÃ¼rcistan ve Arnavutluk'ta doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±sÄ± olarak faaliyet gÃ¶steriyor. SOCAR'Ä±n Bulgaristan'da doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±sÄ± olarak yatÄ±rÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ±n hem SOCAR hem de Bulgar tÃ¼keticiler iÃ§in Ã¶nemli bir olay olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu konuda mÃ¼zakerelerin kÄ±sa zamanda baÅŸlayacaÄŸÄ±ndan eminim." dedi.

Ekim 2017'de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolundan (BTK) da bahseden Aliyev, "Bu hat, Avrasya'nÄ±n ulaÅŸtÄ±rma haritasÄ±nÄ± yeniden oluÅŸturuyor. BTK, Avrupa ve Asya arasÄ±ndaki en kÄ±sa ulaÅŸÄ±m yoludur. Bulgaristan da BTK koridoru Ã¼zerinde yerleÅŸtiÄŸi iÃ§in ilgili kurumlara konunun mÃ¼zakeresi ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± talimatÄ±nÄ± verdik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, odun ve kÃ¶mÃ¼r kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼lkede Ã§evre kirliliÄŸine neden olduÄŸunu vurguladÄ±.

Borisov, "CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in desteÄŸiyle Ã¼lkemizde doÄŸalgazÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±rsak, dÃ¼ÅŸÃ¼k gelirli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z odun ve kÃ¶mÃ¼r yerine doÄŸalgaz kullanacak. Azerbaycan doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda en uygun fiyatlarÄ± Ã¶neriyor. 1 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz Bulgaristan'da bÃ¼yÃ¼k miktarda konuta verilecek." ifadelerini kullandÄ±.

BTK'ye da deÄŸinen Borisov, "Bu hat Avrupa'ya en kÄ±sa ulaÅŸtÄ±rma koridorudur. Biz de bu hattÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in kendi demiryolu aÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz. Bu hat, bizim istasyonlarÄ±mÄ±za, oradan da tÃ¼m Avrupa Ã¼lkelerine ulaÅŸabilir. Sizi, bu hattÄ±n inÅŸasÄ±yla ilgili engelleri ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in kutluyorum." diye konuÅŸtu.