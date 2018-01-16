LÃ¼bnan'da TÃ¼rkiye vizesi iÃ§in Ã¶zel ofis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta, LÃ¼bnan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n haricindeki tÃ¼m yabancÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye vizesi alabileceÄŸi Ã¶zel ofis, TÃ¼rkiye'nin Beyrut BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã‡aÄŸatay Erciyes tarafÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±.
UlaÅŸÄ±mÄ±n kolay olduÄŸu Beyrut kent merkezindeki "Downtown" isimli bÃ¶lgede aÃ§Ä±lan ofisin mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Ä°ÅŸki, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ofisin Ã¶zellikle LÃ¼bnan'da yaÅŸayan Suriyeli ve Filistinli mÃ¼lteciler iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir kolaylÄ±k saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
LÃ¼bnan'da bulunan tÃ¼m yabancÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye vizesini bu ofisten alabileceklerini sÃ¶yleyen Ä°ÅŸki, "TÃ¼rkiye'nin Beyrut BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin internet sitesinden randevu alanlar, randevu gÃ¼nÃ¼ gerekli belgeler ile ofisimize gelecek. Randevu gÃ¼nÃ¼nden en geÃ§ bir hafta sonra da vize sonuÃ§larÄ± olumlu veya olumsuz sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ olacak." dedi.
TÃ¼rkiye'nin Beyrut BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ÅŸu anda gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 20 vize talebinin deÄŸerlendirildiÄŸini aktaran Ä°ÅŸki, "AÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olan bu ofisimizde gÃ¼nde ortalama 100 civarÄ±nda vize baÅŸvurusu deÄŸerlendirilecek. BÃ¶ylelikle TÃ¼rkiye vizesi almak isteyenlerin bekleme sÃ¼resi de kÄ±salmÄ±ÅŸ olacak." diye konuÅŸtu.
LÃ¼bnan'da yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon Suriyeli mÃ¼ltecinin yanÄ± sÄ±ra halen Suriye'nin baÅŸkenti Åžam ve civarÄ±nda yaÅŸayan Suriyeliler, TÃ¼rkiye vizesi almak iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Beyrut BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine baÅŸvuruda bulunuyor.
Talebin fazla olmasÄ± nedeniyle de vize baÅŸvurularÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ± bazen aylar sÃ¼rebiliyor.
TÃœRKÄ°YE, LÃœBNAN VATANDAÅžLARINDAN VÄ°ZE Ä°STEMÄ°YOR
TÃ¼rkiye ile LÃ¼bnan arasÄ±nda Ocak 2010'da yapÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda, vize uygulamasÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±. O tarihten bugÃ¼ne TÃ¼rkiye'ye giden LÃ¼bnanlÄ± turist sayÄ±sÄ±nda Ã¶nemli bir artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±rken, TÃ¼rkiye, LÃ¼bnanlÄ±larÄ±n ilk tercih ettiÄŸi Ã¼lke olma Ã¶zelliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
LÃ¼bnan'Ä±n hava yolu ÅŸirketi Middle East Airlines (MEA), Beyrut-Ä°stanbul hattÄ±nda gÃ¼nde 2, TÃ¼rk Hava YollarÄ±, Ä°stanbul-Beyrut hattÄ±nda ise gÃ¼nde 3 sefer dÃ¼zenliyor.
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TÃ¼rkiye vizesi almak isteyenler iÃ§in Beyrut'ta Ã¶zel ofis aÃ§Ä±ldÄ±
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