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16:10, 16 Ocak 2018 Salı

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Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin kayıtları başladı
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin kayıtları başladı

Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2018 dönemi kayıtları başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siyer Vakfı tarafından sinemaya farklı bir bakış açısı ve yeni bir ufuk kazandırmak amacıyla açılan Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2018 dönemi kayıtları başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4'üncü yılına giren akademide, temel eğitim programları kapsamında, senaryo yazarlığı atölyesi, yönetmenlik atölyesi ve kurgu montaj atölyesi çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler ve 5 ayrı kısa film çekim çalışması gerçekleştirilecek.

Yektacan Özçift'in rehberliğini üstlendiği "Senaryo Yazarlığı Atölyesi"nde, katılımcılar arasında oluşturulacak grupların atölye kapsamında senaryo hazırlaması hedefleniyor.
Abdulhamit Güler'in rehberliğinde icra edilecek "Yönetmenlik Atölyesi" derslerinde katılımcılar, senaryo atölyesinde hazırlanan senaryoların çekimini yapacaklar.
"Kurgu Montaj Atölyesi"nde ise yapılacak eğitimler kapsamında katılımcılar İbrahim Demiray'ın rehberliğinde kurgu ve montajın inceliklerini öğrenerek, akademi kapsamında çekilen kısa filmlerin kurgu ve montajlarını yapacaklar.

Akademi'nin etkinlikleri kapsamında ayrıca bu yıl 5 sinema eleştirmeni, senarist, yapımcı ve yönetmenin dünyasından 7 ayrı filmin okumasının yanı sıra söyleşiler, kısa film projeleri, dizi-film olmak üzere set ziyaretleri, röportajlar, sinema ve tiyatro etkinlikleri olmak üzere çeşitli programlar düzenlenecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen akademinin kayıtları, 21 Şubat'a kadar devam edecek. Kayıtlar ise "alemlererahmetfilm.com" üzerinden yapılabilinecek.



İlgili Konular Hassan Bin Sabit sinema Siyer Vakfı
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