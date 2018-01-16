16:17, 16 Ocak 2018 SalÄ±

"Ä°ntihar saldÄ±rÄ±larÄ± haramdÄ±r" ortak fetvasÄ±





Pakistan'da Ã§ok sayÄ±da din alimi intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak fetva yayÄ±mladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'da yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Memnun HÃ¼seyin'in katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸkent Ä°slamabad'da dÃ¼zenlenen programa bin 800'den fazla alim katÄ±ldÄ±. Din alimleri intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n haram olduÄŸunu belirten fetva yayÄ±mladÄ±. AyrÄ±ca, masum insanlarÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan intihar saldÄ±rÄ±nÄ±n Ä°slam dinine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu anlatan fetvalarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. Programda konuÅŸan HÃ¼seyin, din alimlerince intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± verilen fetvanÄ±n, terÃ¶r ve mezhepsel ayrÄ±ÅŸma nedeniyle yaÅŸanan sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. HÃ¼seyin, Ä°slam'Ä±n barÄ±ÅŸ dini olduÄŸunu vurgulayarak, bu fetvanÄ±n Ä°slam'Ä±n gerÃ§ek ve doÄŸru ilkesini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti. Ä°ntihar eylemlerinin Ä°slam dinine aykÄ±rÄ± olduÄŸunun altÄ± Ã§izilen kitapta, hiÃ§bir kimse veya grubun cihat ilan etmeye yetkili olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. GeÃ§en yÄ±l Pakistan'da 24 intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. Ãœlkede son yÄ±llarda terÃ¶r olaylarÄ±nda ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸansa da son 15 yÄ±ldaki saldÄ±rÄ±larda 60 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetti. TerÃ¶rÃ¼n Pakistan ekonomisine zararÄ±nÄ±n 120 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

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