DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Pakistan'da yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Memnun HÃ¼seyin'in katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸkent Ä°slamabad'da dÃ¼zenlenen programa bin 800'den fazla alim katÄ±ldÄ±. Din alimleri intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n haram olduÄŸunu belirten fetva yayÄ±mladÄ±. AyrÄ±ca, masum insanlarÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan intihar saldÄ±rÄ±nÄ±n Ä°slam dinine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu anlatan fetvalarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
Programda konuÅŸan HÃ¼seyin, din alimlerince intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± verilen fetvanÄ±n, terÃ¶r ve mezhepsel ayrÄ±ÅŸma nedeniyle yaÅŸanan sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
HÃ¼seyin, Ä°slam'Ä±n barÄ±ÅŸ dini olduÄŸunu vurgulayarak, bu fetvanÄ±n Ä°slam'Ä±n gerÃ§ek ve doÄŸru ilkesini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.
Ä°ntihar eylemlerinin Ä°slam dinine aykÄ±rÄ± olduÄŸunun altÄ± Ã§izilen kitapta, hiÃ§bir kimse veya grubun cihat ilan etmeye yetkili olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
GeÃ§en yÄ±l Pakistan'da 24 intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Ãœlkede son yÄ±llarda terÃ¶r olaylarÄ±nda ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸansa da son 15 yÄ±ldaki saldÄ±rÄ±larda 60 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TerÃ¶rÃ¼n Pakistan ekonomisine zararÄ±nÄ±n 120 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afrin'deki PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ± desteklemediklerini ve onlarÄ± DEAÅž ile mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rmediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kalkilya kentinde ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede ÅŸehit olan Filistinli genÃ§ son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Riyad yÃ¶netimi, Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki Yahudi iÅŸgal birimlerinde ek konutlar inÅŸa etme kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu, Yemen'de iÃ§ savaÅŸÄ±n patlak verdiÄŸi 2015'ten bu yana 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti
Hac yardÄ±mlarÄ± iÃ§in ayrÄ±lan paranÄ±n azÄ±nlÄ±klarÄ±n eÄŸitimine harcanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Papa Franciscus'un Åžili ziyaretinin bugÃ¼n baÅŸlamasÄ±yla, Araucania bÃ¶lgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateÅŸe verildi
Ãœlkenin resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ haber yayÄ±nladÄ±
Pakistan'da Ã§ok sayÄ±da din alimi intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ortak fetva yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rkiye vizesi almak isteyenler iÃ§in Beyrut'ta Ã¶zel ofis aÃ§Ä±ldÄ±
Rusya Meteoroloji Merkezine gÃ¶re, Moskova'da gÃ¼neÅŸ AralÄ±k 2017'de yalnÄ±zca 6-7 dakika gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, birkaÃ§ yÄ±l sonra (yÄ±lda) 1 milyar metrekÃ¼p Azerbaycan doÄŸalgazÄ±nÄ±n Bulgaristan'a gÃ¶nderileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nya Ã¼zerinde yaklaÅŸÄ±k 15 bin nÃ¼kleer silah baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor ve bu silahlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 14 bini sadece Rusya ve ABDâ€™nin kontrolÃ¼nde tutuluyor
UÃ§ak seferleri, ulusal havayolu ÅŸirketi "Azerbaijan Airlines"e baÄŸlÄ± kuruluÅŸ olan Azerbaycanâ€™Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli havayolu ÅŸirketi "Buta Airways" ile haftada bir kez olmak Ã¼zere SalÄ± gÃ¼nleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek
BMMYK, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkelerine dÃ¶nme planÄ± 'uluslararasÄ± standartlara uygun, gÃ¼venli ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayanmasÄ±' gerekiyor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail ordusu, BatÄ± Åžeria'da Yahudi iÅŸgalciler ya da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik bir eylemin ardÄ±ndan toplu cezalandÄ±rma politikasÄ± izliyor
Fransa Merkez BankasÄ±nÄ±n, Ã‡in para birimi yuanÄ± dÃ¶viz rezervlerine dahil ettiÄŸi belirtildi.