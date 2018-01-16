Japonya'da yanlÄ±ÅŸ fÃ¼ze alarmÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japonya resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair yanlÄ±ÅŸ haber verdi.
Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, NHK, internet sitesi ve telefon uygulamasÄ± Ã¼zerinden yanlÄ±ÅŸlÄ±kla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± haberde, "Kuzey Kore'nin muhtemelen yerel saatle 18.55'te fÃ¼ze fÄ±rlatmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini" aÃ§Ä±kladÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 10 dakika iÃ§erisinde hatasÄ±nÄ± dÃ¼zelten NHK, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yanlÄ±ÅŸ fÃ¼ze alarmÄ± nedeniyle Ã¶zÃ¼r diledi.
Hawaii'de, 13 Ocak'ta, bir balistik fÃ¼zenin adaya yÃ¶neldiÄŸine dair verilen yanlÄ±ÅŸ acil durum uyarÄ±sÄ± vatandaÅŸlar arasÄ±nda panik yaratmÄ±ÅŸtÄ±. AdalÄ±larÄ±n cep telefonlarÄ±na sabah saatlerinde acil uyarÄ± koduyla "Hawaii'ye yÃ¶nelik balistik fÃ¼ze tehdidi. Derhal sÄ±ÄŸÄ±nak arayÄ±n. Bu bir tatbikat deÄŸildir." bilgisi gÃ¶nderilmiÅŸti.
Hawaii Acil Durum Dairesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Richard Repoza, telefonlara gÃ¶nderilen uyarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ alarm olduÄŸunu aÃ§Ä±klarken olayÄ±n soruÅŸturulduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
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Ãœlkenin resmi televizyonu NHK, Kuzey Kore'den fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ haber yayÄ±nladÄ±
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