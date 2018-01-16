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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:55, 16 Ocak 2018 SalÄ±
Latin Amerika
17:02, 16 Ocak 2018 SalÄ±

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Papa'nÄ±n Åžili ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde 3 kilise ateÅŸe verildi
Papa'nÄ±n Åžili ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde 3 kilise ateÅŸe verildi

Papa Franciscus'un Åžili ziyaretinin bugÃ¼n baÅŸlamasÄ±yla, Araucania bÃ¶lgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateÅŸe verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Åžili'de temaslarda bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde Ã¼Ã§ kilisenin ateÅŸe verildiÄŸi bildirildi.

Yetkililer, Papa Franciscus'un Åžili ziyaretinin bugÃ¼n baÅŸlamasÄ±yla, Araucania bÃ¶lgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateÅŸe verildiÄŸini kaydetti.

Ãœlkede geÃ§en hafta cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana 9 kilisenin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Nedeni ve failleri henÃ¼z tespit edilemeyen saldÄ±rÄ±larla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Åžili'de etnik bir topluluk olan MapuÃ§e halkÄ±ndan bazÄ± radikal gruplar, son yÄ±llarda ormanlÄ±k alanlarÄ±, Ã§iftlikleri ve kiliseleri yakarak, atalarÄ±na ait oldudunu iddia ettikleri topraklarÄ±n iadesini talep ediyor.

AdlarÄ± kendi dillerinde "topraÄŸÄ±n halkÄ±" anlamÄ±na gelen MapuÃ§eler, 300 yÄ±l boyunca Ä°spanyol iÅŸgaline karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettikten sonra 19. yÃ¼zyÄ±lda aldÄ±klarÄ± askeri yenilgilerle Åžili'nin baÅŸkent Santioago'nun 800 kilometre gÃ¼neyindeki Araucania bÃ¶lgesine yerleÅŸti. Yerlilerin boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeler ise zamanla AvrupalÄ± yerleÅŸimciler tarafÄ±ndan sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirildi.

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Ä°lgili Konular ÅŸili Papa Franciscus
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