17:02, 16 Ocak 2018 SalÄ±

Papa'nÄ±n Åžili ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde 3 kilise ateÅŸe verildi





Papa Franciscus'un Åžili ziyaretinin bugÃ¼n baÅŸlamasÄ±yla, Araucania bÃ¶lgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateÅŸe verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Åžili'de temaslarda bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde Ã¼Ã§ kilisenin ateÅŸe verildiÄŸi bildirildi. Yetkililer, Papa Franciscus'un Åžili ziyaretinin bugÃ¼n baÅŸlamasÄ±yla, Araucania bÃ¶lgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateÅŸe verildiÄŸini kaydetti. Ãœlkede geÃ§en hafta cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana 9 kilisenin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Nedeni ve failleri henÃ¼z tespit edilemeyen saldÄ±rÄ±larla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Åžili'de etnik bir topluluk olan MapuÃ§e halkÄ±ndan bazÄ± radikal gruplar, son yÄ±llarda ormanlÄ±k alanlarÄ±, Ã§iftlikleri ve kiliseleri yakarak, atalarÄ±na ait oldudunu iddia ettikleri topraklarÄ±n iadesini talep ediyor. AdlarÄ± kendi dillerinde "topraÄŸÄ±n halkÄ±" anlamÄ±na gelen MapuÃ§eler, 300 yÄ±l boyunca Ä°spanyol iÅŸgaline karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettikten sonra 19. yÃ¼zyÄ±lda aldÄ±klarÄ± askeri yenilgilerle Åžili'nin baÅŸkent Santioago'nun 800 kilometre gÃ¼neyindeki Araucania bÃ¶lgesine yerleÅŸti. Yerlilerin boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeler ise zamanla AvrupalÄ± yerleÅŸimciler tarafÄ±ndan sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirildi. Â

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