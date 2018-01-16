DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) tarafÄ±ndan, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliÅŸtirilmesi, yayÄ±mlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n etkili ve verimli bir ÅŸekilde aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanabilmesi amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesinin baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, MEB Ã–ÄŸretmen YetiÅŸtirme ve GeliÅŸtirme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.
Duyuruda, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Ã–ÄŸretmenlerimizin etkili Ã¶ÄŸretim yÃ¶ntem ve tekniklerini, Ã¶ÄŸrenci merkezli ve aktif Ã¶ÄŸrenme anlayÄ±ÅŸÄ±yla sÄ±nÄ±f iÃ§i uygulamalarda hayata geÃ§irebilmeleri iÃ§in bilgilerini tazeleyebilmeleri, becerilerini geliÅŸtirmeleri, tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±yla rol model olabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda Ã¶ÄŸretim programlarÄ±, Ã–ÄŸretmen Strateji Belgesi ve Ã–ÄŸretmenlik MesleÄŸi Genel Yeterlilikleri dikkate alÄ±narak, tanÄ±ÅŸma (buz kÄ±rma) etkinliklerini, Ã¶ÄŸretim programÄ±nda dikkat edilmesi gereken noktalarÄ±, Ã¶rnek ders sunumlarÄ±nÄ±, Ã¶rnek ders iÃ§i etkinliklerini (NasÄ±l hazÄ±rlanÄ±r? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? vb.), kazanÄ±mlar ile etkinliklerin iliÅŸkilendirilmesini, Ã¶lÃ§me deÄŸerlendirme sÃ¼recini kapsayan eÄŸitim iÃ§erikleri hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r."
HazÄ±rlanan iÃ§eriklerin Ã¶ÄŸretmenlere en etkili ÅŸekilde aktarÄ±lmasÄ± amacÄ±yla eÄŸitici eÄŸitimleri gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi ifade edilen duyuruda, eÄŸitici eÄŸitimlerine katÄ±lacak Ã¶ÄŸretmenlerin hazÄ±rlanan eÄŸitim iÃ§eriklerini aktif Ã¶ÄŸrenme anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± illerdeki Ã¶ÄŸretmenlere aktaracaklarÄ± da kaydedildi.
EÄŸitici eÄŸitimlerine katÄ±lmak isteyen Ã¶ÄŸretmen ve akademisyenler, alanlarÄ± ve gerÃ§ekleÅŸtirdikleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ± doldurarak, "https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?919" internet adresinden baÅŸvurularÄ±nÄ± yapabilecek.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliÅŸtirme, yayÄ±mlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n etkili ve verimli bir ÅŸekilde aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, Tohum Otizm VakfÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Otizmde Tarama, TanÄ±lama ve EÄŸitim Modelinin GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda, 18-36 aylÄ±k toplam 9 bin 10 Ã§ocuk otizm tarama Ã¶lÃ§eÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§irildi
KDK'nin, ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼m Ã§ubuklarÄ±, insÃ¼lin pompasÄ± ve aparatlarÄ± ile sensÃ¶rlere eriÅŸim saÄŸlanmasÄ± konusundaki tavsiye kararÄ± diyabet hastalarÄ±nÄ± umutlandÄ±rdÄ±
MEB, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu ile TDK'nin iÅŸ birliÄŸiyle, Ã¶ÄŸretmenler ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencileri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada dereceye girenlere Ã¶dÃ¼lleri yarÄ±n tÃ¶renle verilecek
TÃ¼rkiye'nin, tÃ¼berkÃ¼lozla mÃ¼cadelesinde etkin ÅŸekilde kullanÄ±lan, hastalÄ±ÄŸÄ±n erken tanÄ±, tedavi ve bulaÅŸma riskini Ã¶nlemede Ã¶nemli rol oynayan "mobil verem tarama araÃ§larÄ±" ile Ä°stanbul'da 2016'da yaklaÅŸÄ±k 24 bin kiÅŸi tarandÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 35 Ã¼lkede 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yeterlilik SÄ±navÄ±'na baÅŸvuru oranÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 60 arttÄ±.
Ã–ÄŸretmenlerin Ã¶zÃ¼r grubu yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 12.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±
MEB Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdem, "Demokratik atÄ±lÄ±mlarÄ±mÄ±z ve yÃ¼kselen ekonomik performansÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aktif ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ dÄ±ÅŸ politika sonucunda bÃ¶lgemizdeki ve dÃ¼nyadaki TÃ¼rkiye imajÄ± tamamen deÄŸiÅŸmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fikret YÃ¼ksel VakfÄ±'nÄ±n bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi First Robotics Competitions (FRC)'nin Turkish Off-Season TurnuvasÄ±â€™nda Avrupa SÄ±nav Koleji Eurobotics takÄ±mÄ± TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti
Ã–SYM'de, TUS'un niteliÄŸini artÄ±rma, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme ve Ã¶zellikle soru iptal davalarÄ± nedeniyle geciken sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sÃ¼reÃ§lerini iyileÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã¶nlemler ele alÄ±ndÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "Ã–ÄŸretmen ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay duyurusuna Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. 20 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± yabancÄ± dil oturumunda IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca testlerine ek olarak ArapcÌ§a ve RuscÌ§a testlerinin de yer alacaÄŸÄ± duyuruldu
TÃ¼rkiye'den 17 Ã¼niversite, dÃ¼nya genel sÄ±ralamasÄ± yapan 10 kurumdan en az 6'sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± listeye girme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, HIV'li hastanÄ±n ameliyatÄ±na doktorlarÄ±n girmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, ilgili Ã¼niversite tarafÄ±ndan gerekli inceleme ve soruÅŸturmalar yapÄ±larak sonuÃ§ SaÄŸlÄ±k Meslekleri Kurulu'na intikal ettirileceÄŸi bildirildi.
Yozgat'ta diplomasÄ±nÄ±n sahte olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±nca gÃ¶revden alÄ±nan Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunuldu
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'te geÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Tiflis Okulunda, TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler ana dillerinde eÄŸitim alÄ±yor.