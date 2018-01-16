17:15, 16 Ocak 2018 SalÄ±

"Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) tarafÄ±ndan, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliÅŸtirilmesi, yayÄ±mlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n etkili ve verimli bir ÅŸekilde aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanabilmesi amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesinin baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, MEB Ã–ÄŸretmen YetiÅŸtirme ve GeliÅŸtirme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.

Duyuruda, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ã–ÄŸretmenlerimizin etkili Ã¶ÄŸretim yÃ¶ntem ve tekniklerini, Ã¶ÄŸrenci merkezli ve aktif Ã¶ÄŸrenme anlayÄ±ÅŸÄ±yla sÄ±nÄ±f iÃ§i uygulamalarda hayata geÃ§irebilmeleri iÃ§in bilgilerini tazeleyebilmeleri, becerilerini geliÅŸtirmeleri, tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±yla rol model olabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda Ã¶ÄŸretim programlarÄ±, Ã–ÄŸretmen Strateji Belgesi ve Ã–ÄŸretmenlik MesleÄŸi Genel Yeterlilikleri dikkate alÄ±narak, tanÄ±ÅŸma (buz kÄ±rma) etkinliklerini, Ã¶ÄŸretim programÄ±nda dikkat edilmesi gereken noktalarÄ±, Ã¶rnek ders sunumlarÄ±nÄ±, Ã¶rnek ders iÃ§i etkinliklerini (NasÄ±l hazÄ±rlanÄ±r? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? vb.), kazanÄ±mlar ile etkinliklerin iliÅŸkilendirilmesini, Ã¶lÃ§me deÄŸerlendirme sÃ¼recini kapsayan eÄŸitim iÃ§erikleri hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r."

HazÄ±rlanan iÃ§eriklerin Ã¶ÄŸretmenlere en etkili ÅŸekilde aktarÄ±lmasÄ± amacÄ±yla eÄŸitici eÄŸitimleri gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi ifade edilen duyuruda, eÄŸitici eÄŸitimlerine katÄ±lacak Ã¶ÄŸretmenlerin hazÄ±rlanan eÄŸitim iÃ§eriklerini aktif Ã¶ÄŸrenme anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± illerdeki Ã¶ÄŸretmenlere aktaracaklarÄ± da kaydedildi.

EÄŸitici eÄŸitimlerine katÄ±lmak isteyen Ã¶ÄŸretmen ve akademisyenler, alanlarÄ± ve gerÃ§ekleÅŸtirdikleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ± doldurarak, "https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?919" internet adresinden baÅŸvurularÄ±nÄ± yapabilecek.